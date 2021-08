Zboží vyrobené v Číně naráží na nové logistické problémy, kontejnerová přeprava zdražila až pětinásobně

Čínské firmy, které chtějí proniknout na světový trh, narážejí na problémy s přepravou. Napojení na levnou domácí výrobu poskytlo čínským podnikům výhodu v zahraničí, což se ale teď mění v nevýhodu. Pandemie a obchodní napětí totiž narušují mezinárodní dodavatelské kanály, upozornil zpravodajský server CNBC.



Mnoho zboží nelze vyvézt, upozornila v nedávném rozhovoru viceprezidentka pro mezinárodní marketing a generální ředitelka čínské firmy Hisense pro Asii a Tichomoří Fang Süe-jü. Náklady na přepravní kontejner se zvýšily pětinásobně zhruba z 3000 USD (64.400 Kč) až na 15.000 USD, přičemž cesta do Evropy trvá o týden déle, dodala. Hisense je výrobcem domácích spotřebičů.



Světový obchod zasáhlo v posledních měsících několik problémů s logistikou, od březnového zablokování Suezského průplavu po opětovný výskyt případů covidu-19 kolem velkého exportního uzlu v jihočínském Kantonu.



Viceprezident zahraničních aktivit v čínské automobilce Aiways Alexander Klose uvedl, že jejich společnost musela přeplánovat a odložit směny, protože nebyly k dispozici lodě ani kontejnery. Pro společnost, která vyrábí elektromobily v Číně a prodává je do Evropy, to znamenalo zpoždění dodávek o dva až tři měsíce, protože auta stála v přístavu a nebylo je jak přepravit.



Zahraniční poptávka po zboží vyrobeném v Číně přitom zůstává silná. Celní úřad uvedl, že v první polovině roku vzrostl vývoz do Evropské unie meziročně o 35,9 procenta na 233 miliard USD, do Spojených států pak o 42,6 procenta na 252,86 miliardy USD.



Hisense má zájem o expanzi v zahraničí. Loni, v době pandemie, tržby této firmy na zahraničních trzích činily 7,93 miliardy USD. Do roku 2025 je chce zvýšit na 23,5 miliardy USD. Zpoždění dodávek ale znamená další problém, kterým čínské firmy teď musejí čelit, když se snaží dostat na mezinárodní trhy.



Partner konzultační firmy Bain James Root upozornil, že na zahraničních trzích působí zhruba 3400 čínských firem. Jen asi u 200 z nich tržby ze zahraničí přesahují jednu miliardu USD. "Když se tím probereme, tak první průkopníci - Lenovo, Haier a Huawei - mi připadají spíše jako skutečné výjimky, než jako ti (avantgarda), co razí cestu mnoha čínským nadnárodním společnostem, aby je následovaly do zahraničí," dodal Root, když upozornil na tři čínské značky známé v zahraničí.



Strategie čínské společnosti Alibaba pro zahraniční trhy zahrnuje investice do logistické divize Cainaiao. Díky jejímu partnerství s různými leteckými nákladními přepravci má firma zajištěnou stabilní přepravu zásilek do evropských zemí, řekl manažer pro Španělsko, Francii a Itálii firmy AliExpress William Wang. Alibaba je hlavním hráčem na čínském trhu internetového prodeje a společnost AliExpress pod ni spadá. Díky partnerství mohou prodejci na stránkách AliExpressu podle Wanga dostat své produkty k zákazníkům bez dodatečných nákladů a zpoždění. Letecká přeprava ale většinou stojí mnohem více než lodní, a je tak nevhodná pro přepravu automobilů a velkých domácích spotřebičů.



Logistické problémy znamenají, že čínské firmy si hledají základnu na zahraničních trzích. Internetoví prodejci budují nebo si pronajímají sklady blízko zákazníků v Evropě. Jakmile tedy zákazník učiní objednávku, zboží cestuje pouze z blízkého skladu, ne přes celý kontinent.



Podle údajů čínského ministerstva obchodu postavily čínské firmy v první polovině letošního roku v zahraničí zhruba 100 nových skladů. Za celý loňský rok jich bylo 800.



Čínské firmy se také snaží najít nové způsoby, jak se zabydlet na zahraničních trzích. AliExpress plánuje příští rok zdvojnásobit počet zaměstnanců ve Francii, Španělsku a Itálii z nynějších 200, uvedl Wang. Společnost Hisense pak má v plánu další akvizice a výstavbu dalších továren v různých zemích, protože zboží vyrobené v Číně na některých trzích, například v USA, zdražují i cla.