Tři oslovení zájemci o dostavbu Dukovan souhlasí s bezpečnostním posouzením

Tři oslovení zájemci o stavbu nového bloku jaderné elektrárny Dukovany souhlasí s účastí v bezpečnostním posouzení. Firmy EdF z Francie, Westinghouse z USA a KHNP z Jižní Koreje to potvrdily podepsáním tzv. acknowledgement letter. Na twitteru to dnes uvedl člen představenstva a ředitel divize Nová energetika a distribuce skupiny Tomáš Pleskač. Osloveny nebyly ruská společnost Rosatom a čínská společnost CGN, které se česká vláda rozhodla do chystaného tendru nepozvat.



Firma Elektrárna Dukovany II ze skupiny rozeslala dopis třem zájemcům o stavbu bloku na konci června, a zahájila tak bezpečnostní posouzení uchazečů. Všechny tři firmy nyní účast v posouzení přijaly. "EdF, Westinghouse a KHNP jsme předali předběžnou poptávkovou dokumentaci. Dáváme tím potencionálním uchazečům více času na přípravu nabídek," sdělil dnes Pleskač.



Mluvčí Ladislav Kříž v červnu uvedl, že všechny relevantní informace k bezpečnostním otázkám předloží uchazeči skupině do konce letošního listopadu. Vláda poté rozhodne, kteří zájemci budou přizváni do tendru. Termín rozhodnutí je tak až po říjnových volbách do Poslanecké sněmovny.



Cílem bezpečnostního posouzení je podle Kříže, zhodnotit všechny potenciální dodavatele a získat informace potřebné pro zajištění bezpečnostních zájmů. "Jde především o vyjasnění vlastnické struktury, dodavatelského řetězce, vazeb dotčených subjektů se státem, problémy s realizací projektů, obvinění a jiné problémy v projektech jaderných zdrojů, transfer technologií a know-how a další," řekl mluvčí.



Možnou účast Rosatomu a čínské CGN na tendru dlouhodobě kritizovala část sněmovní opozice, ale i někteří bezpečnostní experti. Záměr nepozvat do výběrového řízení čínskou stranu oznámilo ministerstvo průmyslu a obchodu na konci března. Ruský Rosatom pak vláda z tendru vyřadila v polovině dubna v reakci na informace o podílu ruské tajné služby na explozích v muničním areálu ve Vrběticích na Zlínsku v roce 2014.



Bezpečnostní záruky stavby mají být ukotveny i legislativně. Sněmovna v červnu rozhodla, že pro výstavbu bloku bude možno využít pouze technologie od dodavatelů ze států, které přistoupily k mezinárodní dohodě o vládních zakázkách. Rusko a Čína mezi tyto státy nepatří. Vicepremiér a ministr průmyslu Karel Havlíček (za ANO) s úpravou souhlasil. Opozice díky této dohodě přestala blokovat schválení normy o opatřeních k přechodu Česka k nízkouhlíkové energetice, která se týká financování dostavby dukovanské elektrárny.



Nový jaderný blok v Dukovanech bude zřejmě plně financovat stát. Cenu zakázky bude podle Havlíčka možno stanovit až na základě nabídek. Mluví se o 162 až 400 miliardách korun.