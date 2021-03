Uchazeče o stavbu v Dukovanech posoudí zpravodajské služby, Míl odvolán

Zpravodajské služby připraví a vyhodnotí bezpečnostní posouzení čtyř uchazečů o stavbu nového bloku Jaderné elektrárny Dukovany. Bude mezi nimi také ruský Rosatom, což minulý týden vyvolalo kritiku opozice. Bezpečnostní dotazník, který bude zájemcům rozeslán, vytvoří pracovní skupina zastřešená ministerstvem vnitra, v níž měl být i vládní zmocněnec pro jadernou energetiku Jaroslav Míl. Toho ale včera vláda z funkce odvolala s odůvodněním, že nemá bezpečnostní prověrku. Míl s důvody nesouhlasí, část opozice krok vlády spojuje s tím, že Míl kritizoval přizvání Rosatomu do tendru.



Z vyjádření ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) minulý týden vyplynulo, že Česko v dukovanském tendru neosloví čínského zájemce, společnost CGN. Zůstat by tak měli čtyři uchazeči - francouzská EdF, jihokorejská KNHP, kanadsko-americký Westinghouse a ruský Rosatom. Po kritice postupu MPO včera ráno zasedala Bezpečnostní rada státu (BRS). O bezpečnostním dotazníku pak informovala vládní ČSSD na své tiskové konferenci. Dotazník připraví pracovní skupina, v níž budou zástupci všech tří tajných služeb a Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB). "Na BRS se napravila situace, kdy ministerstvo průmyslu bez předchozí konzultace s bezpečnostními experty de facto porušilo i něco, co samo slíbilo," uvedl ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD).



Podle ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) úprava dotazníku zabere asi několik týdnů. Nadále se počítá s tím, že tendr na stavbu nového dukovanského bloku vypíše až příští vláda. "Dotazník bude rozeslán případným zájemcům a součástí celého balíku dokumentů bude i dokument, ve kterém se potenciální zájemci v případě, že dotazník převezmou, zavážou, že převzetím dotazníku nevznikají z jejich strany vůči České republice jakékoli nároky," řekl Hamáček. Rozeslání dotazníků podle něj neznamená vyhlášení tendru, jde o bezpečnostní prvek. S postupem podle vicepremiéra souhlasily Bezpečnostní informační služba, Úřad pro zahraniční styky a informace i Vojenské zpravodajství.



Pracovní skupina by měla dotazníky též vyhodnocovat, řekl Petříček. Před jejich odesláním zájemcům by se jimi znovu měla zabývat BRS a 29. dubna zasedne Stálý výbor pro výstavbu nových jaderných zdrojů. S postupem by podle Petříčka měla být seznámena též opozice.



Část představitelů opozice s tím, že Česko plánuje oslovit v tendru i Rosatom, spojuje Mílovo odvolání. Předseda ODS Petr Fiala krok označil za podezřelý a nedůvěryhodný, podle předsedkyně TOP 09 Markéty Pekarové Adamové ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) odvoláním Míla potvrdil, že jeho cílem je umést cestu Rosatomu. Předseda Pirátů Ivan Bartoš na twitteru uvedl, že Míl dokázal při přípravě projektu hájit zájem českého státu. "Byl jediný (kromě zástupců demokratické opozice), kdo 27. ledna na schůzce předsedů stran, premiéra (Andreje) Babiše, ministra Havlíčka a šéfa (Daniela) Beneše opakovaně řekl, že Rusko a Čína by ani neměly být řešiteli případného tendru," dodal.



Havlíček k Mílovu odvolání uvedl, že bez bezpečnostní prověrky, kterou Míl nemá, je obtížné připravit jakýkoli dokument týkající se stavby nového dukovanského bloku. Ministr také poukázal na podle něj špatnou komunikaci mezi skupinou pod vládním zmocněncem a další skupinou na ministerstvu průmyslu. Agenda Mílovy skupiny se podle Havlíčka postupně přesune pod jeho resort, kde by měla vzniknout nová sekce s náměstkem. Do té doby povede tým na ministerstvu ředitel odboru jaderné energetiky Tomáš Ehler.



Míl ČTK řekl, že určitou úroveň prověření měl, plná bezpečnostní prověrka na úrovni tajné pak podle něj na jeho pozici nutná nebyla. "Nikdo mě o ni ani nežádal," uvedl. Zároveň se nedomnívá, že by s MPO komunikoval nedostatečně. Podle něj naopak ministerstvo například v posledních dnech nečekaně měnilo některé dříve dohodnuté plány. V současném postupu při přípravě dukovanského tendru Míl nesouhlasí s tím, aby uchazeči nyní dostávali celou poptávkovou dokumentaci. Podle něj to není při jejich bezpečnostním prověření potřeba. Zároveň apeluje na to, aby zájemci měli minimálně 12 měsíců na zpracování své nabídky. Aktuální postup vlády je podle něj v podstatě vyhlášením tendru, i když bez formálního dokončení.