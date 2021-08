Víkendář: Životní prostředí a negativní investiční alfa

Pavan Sukhdev působil ve vedení , nyní sedí v čele WWF International. Tedy organizace, která má podle jeho slov více než 6 milionů dárců a která se zaměřuje na aktivity spojené s ochranou životního prostředí. Spolupracuje tedy jak se soukromým, tak s vládním sektorem. Pro Yahoo Finance hovořil o řadě ekonomických témat, včetně ESG a investic.



Sukhdev byl na začátku rozhovoru tázán na logo a název jeho organizace. Zkratka WWF je totiž používána i americkou zápasnickou organizací World Wrestling Federation. WWF International ovšem podle slov jejího prezidenta vznikla již před šedesáti lety a americká WWF vznikla až poté. Vedení WWF International se pak snažilo Američany přesvědčit, aby svůj název změnili, ale neuspělo. Celá věc pak skončila u soudu, který Američané prohráli.





Na počátek pandemie Sukhdev podle svých slov hledí jako na další důkaz toho, jak špatné mohou být vztahy mezi lidmi a přírodou. V tomto případě se to projevilo tím, jak se nákaza šířila mezi zvířaty a pak z nich na lidi. Celá věc pak podle odborníka ukazuje, jak důležité je chovat se ohleduplně k přírodě. A pandemie také zhoršila a zvýšila rizikovost práce lidí, kteří se v odlehlých oblastech například snaží bránit pytláctví.



Lidé podle experta chovají domácí zvířata pro svou potřebu, a to je v pořádku, nerozumí ale zvířatům divokým. Třeba včetně toho, jaké viry v sobě nosí bez nějakého nebezpečí, ovšem pouze pokud jsou ponechána ve svém přirozeném prostředí. WWF International se tak snaží omezit zasahování člověka do divoké přírody, což by mělo prospívat jak jí, tak lidem samotným. Jde tedy o to, aby lidé byli v tomto smyslu vzděláváni a organizace na této úrovni pracuje i v Číně.



Sukhdev následně hovořil o tom, jak vysoká diverzita ekosystémů prospívá přírodě i lidem, a to na mnoha úrovních, včetně dostatečné dostupnosti pitné vody či dostatečného opylování plodin včelami. Do této diverzity se významnou měrou promítá způsob zemědělství, zdravý ekosystém přitom posiluje „odolnost celého potravinového řetězce“. WWF International přitom i zde klade důraz zejména na vzdělávání a osvětu.



ESG a investice



Investičním světem v posledních letech hýbe téma ESG. Tedy zodpovědnost firem k životnímu prostředí a společnosti. Podle Sukhdeva může ESG pomáhat k tomu, aby kapitál financoval ty „správné“ investiční projekty. Tedy takové, které berou v úvahu i udržitelnost a nebudou pouze generovat zisky pro danou firmu, zatímco zbytku společnosti přinesou poškozenou přírodu. Skutečně udržitelné firmy a projekty musí naopak prospívat všem, míní expert.

V minulosti WWF International podle slov jejího prezidenta spolupracovala zejména se soukromým sektorem. Řešila tak například otázku, jakou hodnotu mají lesy ve Švédsku, včetně hodnoty ekosystému, který vytváří. Jiným příkladem je práce na projektech zachycování uhlíku či kanalizačních systémech. Šlo v zásadě o konzultační projekty, pak se ale WWF začala více orientovat na větší šíření svých znalostí a dat. Zároveň organizace začala zjišťovat, že jí stále větší pozornost začínají věnovat investoři.



Sukhdev ze svých zkušeností uvedl, že investoři zaměřující se například na velké soukromé projekty nemohou čekat řadu let, až se ukáže, zda, popřípadě nakolik, jejich projekt poškozuje životní prostředí, a tudíž ohrožuje návratnost. Takové informace potřebují již nyní a v tom jim pomáhá WWF International. Jinak řečeno, pomáhá jim identifikovat negativní externality, které investice mohou vytvářet a které mohou vést k „negativní alfě“.



