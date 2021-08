Německo chce tvrdší pravidla pro udržitelné fondy. Může jimi inspirovat EU

Německý regulátor finančních trhů připravuje přísné předpisy proti greenwashingu na investičních fondech. Jde tak o další kapitolu evropské snahy o udržitelnější kapitalismus.

"Německá pravidla budou pravděpodobně dobrým krokem k vytvoření těch evropských," řekl v rozhovoru Thorsten Poetzsch ze společnosti BaFin. "Myslím, že dříve nebo později uvidíme i evropský návrh."

Investiční sektor prochází historickým obratem. Drobní i institucionální investoři usilují o to, aby jejich peněžní prostředky byly použity na podporu boje proti změně klimatu a sociální nespravedlnosti, a stahují se z firem, které tyto cíle porušují. Správci peněz se sice o udržitelnost svých portfolií snaží, ale absence jasných definic umožnila zneužívání a nejistotu ohledně nabízených produktů, zda skutečné splňují pravidla ESG. Přitom jen německé investiční firmy na konci června spravovaly v udržitelných fondech 361 miliard eur, což dělá 10 % celkového trhu s fondy v této zemi, uvádí londýnská skupina BVI.

"Našli jsme několik fondů, kde jsou podmínky tak vágní, že si nemůžete být jisti, že jsou udržitelné," řekl Poetzsch. Jako příklad uvedl fond, který tvrdí, že 75 % jeho aktiv je v konvertibilních dluhopisech vybraných podle ekologických, etických a správních kritérií. Takové popisy jsou ale příliš obecné a jsou potřeba podrobnější informace o tom, jak jsou aktiva vybírána. Jiný správce aktiv jednoduše popsal udržitelnost jako „hledání dlouhodobého komerčního úspěchu při zvažování ESG principů“. To je podle Poetzsche „příliš měkké a může to znamenat cokoli“.

Zprávu Wall Street Journal ze začátku měsíce, že divize správy aktiv , DWS, nadhodnocuje svou ESG metriku, odmítl komentovat. "Ale můžete předpokládat, že budeme blíže zkoumat situace, které by mohly být neobvyklé, a prověříme, zda tu nejsou nějaké známky nesrovnalostí," dodal.

Vyšší laťka

Evropská unie letos zavedla nové standardy pro zveřejňování informací, podle kterých mají správci fondů uveřejňovat data o objemu fondů, které jsou zelené nebo obsahují aspekty udržitelného investování. Tato pravidla budou příští rok rozšířena, ale stále nedefinují, co přesně jsou ESG fondy.

BaFin není prvním národním regulačním orgánem v Evropě, který upravuje označení investic jako udržitelné, ale v některých ohledech stanoví vyšší laťku než orgány jiných zemí. Plánovaná pravidla německého regulátora vyžadují minimální 75% práh pro aktiva, která pomáhají dosáhnout cílů ESG, což je tvrdší pravidlo než v jiných zemích, které používají systémy bodování nebo kvalitativní požadavky.

BaFin také využívá definici udržitelnosti EU jakožto přispívání k environmentálním nebo sociálním cílům. Ten první z nich zahrnuje efektivnější využívání energií a surovin a také snižování odpadu a emisí uhlíku. Ten druhý se týká řešení nerovnosti, podpory sociální soudržnosti a pracovních vztahů, investic do lidského kapitálu nebo ekonomicky či sociálně znevýhodněných komunit.

Sektor má do 6. září čas předložit k plánům BaFinu zpětnou vazbu. Německá lobby uvedla, že prahová hodnota pro aktiva ESG je tak vysoká, že se správci aktiv mohou rozhodnout rozjet udržitelné fondy spíše v Lucembursku než v Německu.

"Chceme vytvořit co nejvyšší kvalitu dohledu," řekl Poetzsch. "Vytváříme také něco, co by mohlo být při uvádění těchto fondů na trh výhodou."

Zdroj: Bloomberg