Pět akcií, které jsou podle analytiků z Wall Street dobrou sázkou na dlouhodobý růst

Právě začalo čtvrté čtvrtletí a analytici z Wall Street vybírají společnosti, o kterých se domnívají, že mají dlouhodobý potenciál. Agregátor finančních dat TipRanks zachytil, co si Wall Street myslí o současné atmosféře na trhu. Podívejme se na hypotézy ohledně pěti akcií, na kterých jsou analytici býčí.







Při správném pohledu na tuto akcii se mohou krátkodobé obavy ukázat jako zdroj dlouhodobých zisků. nedávno oznámil výsledky svého hospodaření, a přestože vykazoval nárůst poptávky a silná čísla, přiznal, že zápasí s neustálými problémy na straně dodavatelského řetězce. Sam Poser z Williams Trading to však považuje za vhodný čas ke vstupu do pozice a vydává doporučení koupit s cílovou cenou 196 dolarů.



Podle tohoto analytika totiž navzdory problémům dodavatelského řetězce „nebylo nikdy globální zdraví značky lepší“. Současné brzdy jsou podle něj krátkodobé a očekává, že v blízké i vzdálené budoucnosti bude své rivaly převyšovat. Při videokonferenci k výsledkům svůj výhled sice snížil, nicméně podle Posera je tento prodejce oděvů na dobré cestě ke splnění svých cílů do roku 2025. Pandemie Covid-19 zpočátku zařízla prodeje přes kamenné obchody, ale i tato metrika se téměř vrátila do stavu před uzavírkami. V Severní Americe se tržby v obchodech mezičtvrtletně zvýšily o více než 50 %, což naznačuje „silnou poptávku“ po zboží .



Poserova doporučení na akciích mají úspěšnost 55 % s průměrným výnosem 24,8 %.

Otonomo Technologies



Schopnost zpracovávat miliardy dat z milionů vozidel na silnici poskytuje Otonomo Technologies slibný obchodní model. Tato datová analytická firma vstoupila na burzu teprve nedávno a analytici u ní vidí příležitost pro růst i monetizaci nabídky jejích produktů.

Jedním z býčích analytiků na této akcii je Jack Andrews z Needham & Co., který napsal, že Otonomo provozuje „stěžejní technologii“. Podle jeho výpočtů nabízí tato akcie příznivý poměr rizika a odměny se značným potenciálem pro růst, pokud se jí podaří tento potenciál plně využít. Andrews doporučuje akcii kupovat s 12měsíčním cenovým cílem 10 dolarů za akcii.



Tato společnost podle analytika vytvořila most mezi dvěma slibnými sektory - automobilovými daty a jejich analýzou. S rostoucím počtem chytrých automobilů roste i počet aplikací na data, která generují. Kromě velkých výrobců automobilů mohou nové příležitosti k růstu přijít i ze strany pojišťoven a dalších firem. Otonomo poskytuje informace i samosprávám k tomu, aby věděly, jak navrhovat bezpečnější a efektivnější územní plány. Naopak jednou z obav této firmy je potenciální regulační posun směrem k ochraně soukromí informací sdílených s vozidly, což by narušilo její datové standardy.

Analytik Andrews má ve svých hodnoceních 63% úspěšnost s průměrnou návratností 25,3 %.



Marriot Vacation Worldwide



Pandemie Covid-19 se ukázala být tvrdým nepřítelem pro cestovní ruch a volný čas. Po opakovaných uzavírkách nařízených vládou přišla mutace delta a s ní další uzavírky. Marriot Vacations Worldwide však bouři přečkala a je i v současném dynamickém klimatu stále relevantním titulem.



David Katz z Jefferies tvrdí, že tato společnost brzy poroste a je jedním z jeho nejlepších akciových tipů ze sektoru volného času. Katz doporučuje akcii koupit s 12měsíčním cenovým cílem 190 dolarů. Tato býčí cílová cena přitom počítá s překážkami Covidu-19 a požáry na západu USA. Rostoucí spotřebitelská poptávka po prázdninách povede podle něj k zotavení po ztrátách způsobených pandemií.



Přestože silná poptávka potká celý průmysl, Katz věří, že vazby Marriot Vacation Worldwide na Marriot International a její značku tuto akcii odlišuje od konkurence. Toto propojení navíc umožňuje „přístup k největšímu věrnostnímu programu v pohostinství“ a poskytuje firmě masivní základnu.



Katz byl ve svých hodnocení úspěšný z 62 % a dosáhl na nich průměrného výnosu 21 %.



Dell Technologies



Společnost Dell Technologies má za sebou svůj stěžejní den investorů a představila jasný plán dlouhodobého navýšení volného peněžního toku, podílu na trhu a obecného směřování společnosti. Zpětný odkup akcií, zaměření se na prémiové spotřební produkty a potenciální růst na infrastrukturních projektech signalizují eventuální vyšší zhodnocení u této nadnárodní technologické firmy.



Amit Daryanani ze společnosti ISI doporučuje akcii koupit s 12měsíční cílovou cenou 114 dolarů. Podle Daryananiho společnost Dell oznámila program zpětného odkupu akcií v hodnotě 5 miliard USD a také čtvrtletní dividendu, k čemuž bude potřebovat volné cash flow, a tím pádem bude muset omezit své investice do fúzí a akvizic.



Infrastruktura a cloudové úložiště od Dell by mohly být v dlouhodobém horizontu „významnou příležitostí“, například jako řešení vzdáleného přístupu a v telekomunikačním softwaru. Pandemie Covid-19 a přesun na práci z domova posílily trend směrem k počítačům a hernímu hardwaru. Společnost Dell toto reflektuje a hodlá se zaměřit na prémiové produkty pro běžné spotřebitele.

Daryanani si udržuje 63% úspěšnost svých hodnocení a jeho výběr akcií v současné době dosahuje průměrné návratnosti 16,6 %.

Blizzard



Tím, že mnoho lidí bylo během pandemie doma, vrhli se na hraní videoher jak způsobu, jak trávit volný čas. Z tohoto trendu těžili výrobci her a výjimkou nebyl ani Blizzard. Nyní tato firma přichází s novou „vlnou obsahu“ a analytici jsou na tomto titulu býčí.



Býčí je rovněž Andrew Uerkwitz z Jefferies, podle kterého má tento titul „podhodnocené portfolio vysoce kvalitního obsahu v nejrychleji rostoucím segmentu zábavy“. Uerkwitz vydává doporučení koupit s 12měsíčním cenovým cílem 120 dolarů za akcii.



Po zvážení několika možných scénářů týkajících se termínů vydání a přijetí jeho nadcházejících titulů mezi spotřebiteli je podle tohoto analytika těžké představit si možnost medvědího vývoje. Uerkwitz si spočítal, že i kdyby konkrétní titul nedosáhl dobrých výsledků, Blizzard by stále převyšoval odhady zisku na akcii za fiskální rok 2021.



Společnost si udržuje silnou hrubou marži, která jí zajišťuje významnou provozní páku. Podle Uerkwitze má nástroje pro růst skrze zpětný odkup akcií a investice do obsahu a mohla by hledat příležitosti pro expanzi také prostřednictvím fúzí a akvizic.



Activision se nedávno dohodl s Komisí pro rovné příležitosti v zaměstnání ohledně případu sexuálního obtěžování. Podle Uerkwitze by vyrovnání s touto americkou federální agenturou mohlo činit 18 milionů dolarů, což by mohlo pro jinak hladký rok představovat brzdu. Toto vyrovnání sice rozpustí obavy z ještě horších regulatorních sankcí, ale nezářné pracovní prostředí by také mohlo odradit talenty.



Uerkwitz má úspěšnost doporučení 62 % a průměrný výnos jeho doporučení je 27,7 %.





Zdroj: CNBC