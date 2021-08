Tyto "opomenuté" akcie mohou v dalších měsících nastoupat i desítky procent

Blizzard, Interactive Software, . To jsou některé kousky na seznamu akciových titulů, které se v tomto roce drží dole a u kterých analytici předpokládají podstatný nárůst pro příštích 12 měsíců. Napsali o tom na webu MarketWatch.



Index S&P 500 trhá rekordy, jenom letos to se tak stalo už více než padesátkrát. Jeho výkonnost za poslední roky naznačuje, že akcie jsou ideální třídou aktiv pro většinu dlouhodobých investorů. Jenom letos (do 26. srpna) je S&P 500 nahoře o více než 19 procent. Loni vrátil +32,5 procenta a předloni 31,5 procenta, to vše po reinvestici dividend. Za deset let vyrostl o 375 procent. Jeho výkonnost nicméně trochu klesá, když do analýzy zahrneme i rok 2008 se startující finanční krizi. Za 15 let vyrostl „jenom“ o 367 procent.

Do středy tohoto týdne si ztráty za letošní rok počítalo 58 akcií z těch, které jsou do tohoto indexu zařazené. 33 z nich má doporučení „kupovat“, soudě podle analytiků, které oslovila společnost FactSet. Následuje přehled 20 z nich, u kterých experti doufají, že budou v příštích 12 měsících performovat nejlépe. V seznamu je provozovatel kasín Las Vegas Sands, nejnovější krátkodobý investiční tip Patrie.





Index S&P 500 je vážený podle tržní kapitalizace, což znamená, že jeho výkonnost mohou ovládat největší akcie v tomto indexu. Celý index sleduje ETF s názvem SPDR S&P 500 ETF, které drží akcie všech 500 firem z S&P . Pět největších holdingů (včetně dvou druhů kmenových akcií společnosti Alphabet) tvoří více než 22 procent jeho portfolia.

To poměrně zajímavě ukazuje, že , ale především .com, tento index letos zatím nepřestřelily.

Převažování podle tržní hodnoty nehraje letos takovou roli

Jinak je ale výkonnost amerických akcií letos velice dobrá i bez megacapů. Naznačuje to nevážené ETF s názvem Invesco S&P 500 Equal Weight ETF. To si letos zatím vede lépe než S&P 500 i než SPDR S&P 500 ETF, které mu jde v patách.

Na nevážený, equal-weight přístup je možné nahlížet jako na méně rizikový, než je převažování podle tržní kapitalizace, protože investor se při něm vyhne riziku spojenému s koncentrací do několika málo titulů. Když se ale indexu S&P 500 v minulých letech mimořádně dařilo, nevážené equal-weight portfolio na něj nestačilo. Hlouběji než 17 let zpět v tomto srovnání jít nelze, protože tehdy byl Invesco S&P 500 Equal Weight ETF založen:

Zdroj: MarketWatch