Čistý zisk Hyundai za kvartál vzrostl, loni měl ztrátu kvůli svolávání aut

Čistý zisk jihokorejské automobilky Hyundai Motor za třetí čtvrtletí prudce vzrostl na 1,3 bilionu wonů (24,7 miliardy Kč). Je to ale méně, než čekali analytici. Na dodávkách automobilky se negativně odrazil globální nedostatek čipů. Loni ve srovnatelném období měla společnost ztrátu 336 miliard wonů kvůli jednorázovému výdaji, který způsobily problémy s kvalitou motorů a svolávání vozidel.



Hyundai patří spolu se svojí dceřinou společností Kia mezi deset největších automobilek světa podle prodeje. Automobilka očekává, že návrat k normálním dodávkám čipů bude trvat dlouhou dobu. Analytici dotazovaní společností Refinitiv v průměru prognózovali čistý zisk za uplynulé čtvrtletí 1,4 bilionu wonů.



"Hyundai Motor očekává, že meziroční růst tržeb by mohl po zbytek roku 2021 zpomalit v důsledku nepříznivých obchodních podmínek způsobených nestabilními dodávkami polovodičových čipů," uvedla společnost v prohlášení.



Automobilka odhaduje, že globální nedostatek čipů bude pravděpodobně pokračovat až do konce letošního, popřípadě do příštího roku. Očekává, že bude trvat dlouho, než se jejich dodávky vrátí k normálu.



Ve druhém kvartálu jihokorejský výrobce vozů vykázal nejvyšší čistý zisk za zhruba šest let. Konzervativní řízení dodavatelského řetězce mu pomohlo zvládnout nedostatek čipů lépe než ostatním automobilkám. K dobrému hospodářskému výsledku přispěla i poptávka po sportovně-užitkových vozech, které mají vysokou marži, a luxusních vozech Genesis.



Vleklá krize však přinutila Hyundai ve třetím čtvrtletí pozastavit výrobu. Tento měsíc globální provozní ředitel společnosti Hyundai José Muňoz uvedl, že automobilka chce vyvinout vlastní čipy, aby snížila závislost na jejich producentech.



Automobilka Hyundai v listopadu 2008 oficiálně zahájila sériovou výrobu osobních aut v Nošovicích na Frýdecko-Místecku. Zdejší továrna je jediným výrobním závodem Hyundai v Evropské unii, produkuje až 1400 aut denně. Dceřiná společnost Kia už v prosinci 2007 spustila sériovou výrobu osobních aut u Žiliny na Slovensku.



Po zveřejnění výsledků hospodaření si akcie Hyundai během dnešního obchodování na burze v Soulu připsaly 1,2 procenta.