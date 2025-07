Nošovické automobilce Hyundai loni klesl zisk o 3,13 mld. na 10,74 miliardy Kč

Automobilce Hyundai v Nošovicích na Frýdecko-Místecku loni klesl čistý zisk o 3,13 miliardy na 10,74 miliardy korun. Pokles představuje 22,5 procenta. Podniku mírně klesly i tržby, o 1,2 miliardy, tedy 0,6 procenta, na 187,79 miliardy korun. Společnost Hyundai Motor Manufacturing Czech (HMMC) to uvedla ve výroční zprávě zveřejněné ve Sbírce listin.



"Poptávka po elektrických vozidlech v Evropě nerostla tak, jak se očekávalo, což se promítlo i do našich výrobních výsledků. Díky vysoké efektivitě výroby, zájmu o vozidla se spalovacími a hybridními motory, schopnostem našich zaměstnanců a dodavatelů jsme se ale s nelehkými okolnostmi dokázali vypořádat," uvedl prezident HMMC Changki Lee.



Slezská automobilka loni vyrobila 330.890 aut. Bylo to o 9610 vozů méně než v roce 2023, pokles činil meziročně 2,8 procenta. Prezident uvedl, že továrna splnila stanovený výrobní plán. "Navázali jsme tak na úspěšné předchozí roky, kdy jsme dokázali překonat dopady pandemie, narušené dodavatelské řetězce a polovodičovou krizi," uvedl. Letošní plán výroby je přibližně 295.000 vozů.



"Navzdory složitým podmínkám, které provázely automobilový průmysl v Evropě, se podařilo realizovat naplánované projekty a pokračovat v inovacích, výrobě i podpoře regionu," uvedl prezident.



Továrna v Nošovicích je jediným výrobním závodem Hyundai v Evropské unii. Závod má přibližně 3100 zaměstnanců, dalších asi 8700 lidí pracuje pro jeho přímé dodavatele.