Hyundai oznámila odkup akcií za 4 biliony wonů a výrazné navýšení dividendy

Hyundai je spolu se svou sesterskou společností Kia třetím největším prodejcem aut na světě. Automobilka plánuje zvýšit nabídku hybridů na 14 modelů z nynějších sedmi, protože očekává růst poptávky, zejména v Severní Americe. Neupřesnila však, kdy by se jednotlivé modely měly na trhu objevit."V poslední době se rychlost přechodu na elektromobily zpomaluje. V důsledku toho poptávka po hybridech roste a hybridy se stávají spíše základní volbou než alternativou ke spalovacím motorům," uvedl prezident a generální ředitel automobilky Če-hun Čchang.Automobilka rovněž uvedla, že jejím cílem je představit v Severní Americe a Číně modely elektromobilů s prodlouženým dojezdem. Do konce roku 2026 chce také v obou regionech zahájit masovou výrobu těchto vozů.Jak zpomaluje růst poptávky po elektromobilech, mění Hyundai i další automobilky svou strategii. Například americké automobilky Motor a odložily nebo zrušily výrobu nových elektromobilů, aby se vyhnuly velkým výdajům na modely, které zákazníci nekupují tak rychle, jak se předpokládalo. Hyundai se více zaměřuje na hybridní vozy, které kombinují elektromotor s benzinovým pohonem. K podobné strategii přistoupil i a japonská .Hyundai v červenci uvedl, že ziskovost jeho hybridních modelů je podobná ziskovosti vozů s benzinovým motorem. Upozornil tak na rostoucí přínos tohoto segmentu pro hospodářské výsledky. Ve druhém čtvrtletí klesl prodej čistě elektrických vozů Hyundai meziročně téměř o 25 procent.Hyundai dnes také oznámil, že se bude snažit v letech 2025 až 2027 vyplácet dividendu 2500 wonů na akcii. To je o 25 procent více než doposud.