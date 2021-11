Rozbřesk: Průmysl zůstává ve vleku negativního nabídkového šoku

Začátek nového měsíce přinesl dvě tradičně první sady dat z české ekonomiky, a sice nový index nákupních manažerů v průmyslu a vedle toho i výsledek státního rozpočtu. Aktuální výrazný pokles PMI v českém průmyslu ze zářijových 58 na 55,1 bodů asi nikoho moc překvapit vzhledem k situaci nemůže. Z podnikového sektoru už delší čas přicházejí zprávy o nedostatku komponent dopadající především na automobilový průmysl, který v našem případě reprezentuje včetně navázaných oborů zhruba 10 % celé ekonomiky.

Vedle toho se průmyslové firmy dál musejí vypořádávat s vysokými cenami komodit (včetně energií) a dopravy, které stále více promítají do svých prodejních cen. Pokračující negativní nabídkový šok proto dál ovlivňuje fungování největšího tuzemského odvětví – zasahuje do jeho celkového výkonu a nyní už podle nového průzkumu i do zakázek. Suma sumárum, aktuální PMI, sice propadl, avšak stále ještě skončil s ohledem na podmínky na docela solidní úrovni.



Druhým zajímavým číslem včerejšího dne byl výsledek státního rozpočtu za prvních deset měsíců roku. Schodek v tomto období vyšplhal na rekordních -335 mld. korun a byl tak o 61 mld. vyšší než ve stejném období loňského roku. A to rozhodně není pozitivní výsledek, když vezmeme v úvahu loňský propad ekonomiky kontrastující s letošním oživením. Na druhou stranu zase není toto číslo až tak překvapivé s ohledem na svižně rostoucí mandatorní výdaje nebo výpadek příjmu po zrušení superhrubé mzdy.

Právě posledně jmenovaná změna vedoucí k posunu rozpočtového určení daní docela komplikuje meziroční hodnocení vývoje daňových příjmů ve státním rozpočtu, takže jednoduché rychlé zhodnocení vývoje příjmové strany rozpočtu je docela zkreslené. Když si k tomu domyslíme ještě všechny loňské odpustky a odklady nebo přesuny daňových sazeb, tak už je v podstatě téměř nemožné a na vysvětlení by rozhodně nestačil jeden krátký odstavec. Proto jen telegraficky, existuje velká šance, že rozpočet skončí výrazně lépe, než se plánovalo. Deficit by se tak mohl na konci roku pohybovat okolo 400 mld. namísto plánovaných 500.

TRHY



Koruna

S blížícím se zasedáním bankovní rady ČNB obrátila směr a vrátila se pod hranici 25,60 EUR/CZK, koruna nicméně dál zůstává citlivá převážně na dění na hlavních trzích, kde se tento týden čeká v první řadě na Fed. Ve čtvrtek by už tuzemský trh mohl mít jasno, jak rychle chce dál postupovat ČNB, ale také kde aktuálně vidí maximální úroveň repo sazby a kurzu koruny v dvouletém horizontu. Očekávání trhů ohledně sazeb se přitom v posledních týdnech posunula výrazně nahoru.



Zahraniční forex



Dolar v průběhu včerejšího dne zamířil k relativně silné hranici 1,16 EUR/USD. Lepší ISM mu v tomto směru příliš nepomohlo, nicméně pozornost trhů stále směřuje k zasedání Fedu, které by mělo přinést začátek konce kvantitativního uvolňování. Ještě dnes pozornost přitáhnou evropské PMI v průmyslu za říjen, odhalující hloubku pokračujícího negativního nabídkového šoku v jednotlivých členských zemích eurozóny.