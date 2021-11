Index ISM dopadl dobře. V pozadí však rostou problémy s dodávkami

Index aktivity v americkém průmyslu od ISM se za říjen jen lehce snížil na 60,8 z 61,1 bodu a dopadl tak o chlup lépe, než předpokládal tržní konsensus posazený na 60,5 bodu. Toto číslo je navíc stále bezpečně nad neutrální hranicí 50, takže vypadá určitě dobře. Detaily zprávy ovšem tak dobré už nejsou.



Stále přitom jde o známý fenomén: Poptávka zůstává silná, ale firmy mají problém ji uspokojit kvůli problémům s materiálem, pracovní silou či logistikou. Tomu také odpovídají dílčí indexy, podle kterých ten hlavní roste hlavně s protahováním doby dodávek a o něco vyšším nabíráním lidí, zatímco produkce dál nezrychluje. Nové objednávky zpomalily, ale výsledek skoro 60 b. je stále velmi slušný.



Kde jsou hlavní problémy, naznačuje rovněž vysoký index rozpracovaných zakázek, a především index vstupních cen. Ten se v říjnu zvedl na 85,7 z 81,2 bodu, což dobře ilustruje, jak moc firmy trápí silné cenové tlaky.





I pokud bychom odhlédli od čísel, stejný závěr můžeme učinit z odpovědí manažerů výrobních podniků. Najdeme zde konstatování, že dostat cokoli z Číny je skoro nemožné a dochází k extrémním průtahům. Nedostatek čipů se podle některých protáhne do příštího roku. Problémy s dodavatelskými řetězci se zhoršují každým dnem, dovozní ceny a průtahy doléhají na byznys, uvádějí další firmy. Náklady podle nich rostou na všech frontách. V některých případech vidíme i odhad, že příští rok bude podobný jako ten letošní co do poptávky, omezené nabídky, přiškrcené logistiky a bující inflace.



Z průzkumu ISM jasně vyplývají trvající problémy s dodavatelskými řetězci, které se navíc pravděpodobně zhoršují. Samotná výroba sice podle průzkumu vypadá dobře, ale nelze na to moc spoléhat, protože tvrdá čísla za září nepříjemně překvapila, když ukázala pokles produkce. Zřetelným bodem jsou potom rychle rostoucí ceny na straně nákladů.



V rámci probíhající výsledkové sezóny za 3Q sledujeme, že marže firem neklesají. To naznačuje, že by firmy celkově nemusely příliš trpět, neboť jim dobrá finanční situace domácností umožňuje posouvat vyšší ceny na spotřebitele. Bude to však dost individuální a průmysl, více exponovaný na subdodávky a logistiku, na tom je pravděpodobně hůř než služby.