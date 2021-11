Schodek rozpočtu stoupl v říjnu na 335 miliard, před rokem byl 274 miliard

Schodek státního rozpočtu ke konci října stoupl na 335 miliardy korun ze zářijových 326,3 miliardy korun. Informovalo o tom dnes ministerstvo financí. Jde o nejhorší říjnový výsledek od vzniku ČR. Loni ke konci října byl schodek 274 miliard korun.



Celkové příjmy rozpočtu ke konci října meziročně stouply o 24,6 miliardy na 1,2 bilionu korun. Daňové příjmy včetně pojistného na sociální zabezpečení vzrostly meziročně o 35,4 miliardy na 1,05 bilionu korun, zatímco samotné příjmy z daní bez pojistného meziročně klesly o 13,7 miliardy na 563,6 miliardy korun. Celkové výdaje rozpočtu ke konci října meziročně stouply o 85,6 miliardy na 1,54 bilionu korun.



"Omezená ekonomická aktivita na počátku roku, prohlubovaná snížením zdanění práce, kapitálu či majetku a změnou rozpočtového určení daní, se negativně promítá do inkasa daňových příjmu státního rozpočtu. Spolu s podporou státu zasaženým odvětvím ekonomiky, zdravotnímu systému a domácnostem se jedná o hlavní příčiny meziročního propadu hospodaření státního rozpočtu," uvedlo MF.



Ministerstvo informovalo, že ze státního rozpočtu na boj s pandemií koronaviru šlo od loňského března do konce letošního října 459,9 miliardy korun. Přímá opatření například v podobě kompenzačních bonusů, programů Antivirus a dalších programů si vyžádaly 296,6 miliardy Kč. Odklad záloh daní vyčíslil úřad na 37 miliard korun a výdaje na zdravotnictví v podobě nákupu ochranných prostředků, odměn zdravotníkům nebo oddlužení vybraných nemocnic na 126,3 miliardy korun. Za letošní leden až říjen MF celkovou pomoc z rozpočtu vyčíslilo na 241,8 miliardy korun.



Inkaso daně z přidané hodnoty stouplo ke konci října meziročně o 5,4 miliardy na 242 miliard korun. Výběr daně z příjmu právnických osob meziročně stoupl o 23,1 miliardy korun na 104,1 miliardy korun.



Naopak inkaso daně z příjmů fyzických osob kleslo o 35,8 miliardy na 85,4 miliardy korun. V meziročním srovnání se podle MF promítá vliv daňových změn účinných od roku 2021, zejména snížení základu daně o více než 25 procent a zvýšení slevy na poplatníka. Inkaso dále negativně ovlivnil kompenzační bonus vyplacený v průběhu roku 2021.



V případě výdajů rostly běžné výdaje. Na běžných výdajích stát ke konci října vydal 1,42 bilionu korun, meziročně o 92,6 miliardy více. Kapitálové výdaje naopak meziročně klesly o sedm miliard na 114,1 miliardy korun. Schválený rozpočet počítá za celý rok s kapitálovými výdaji 185,2 miliardy korun.



Na sociálních dávkách stát vyplatil ke konci října 577,5 miliardy korun, meziročně o 16,3 miliardy korun více. Z toho na důchody šlo 442,8 miliardy korun.



Letošní schválený schodek státního rozpočtu činí 500 miliard korun. Podle očekávání MF ale rozpočet skončí se schodkem zhruba 400 miliard korun. Loni, kdy byl výsledek ovlivněn dopady pandemie, skončil rozpočet ve schodku 367,4 miliardy korun. Na příští rok vláda schválila schodek 376,6 miliardy korun. Vznikající koaliční vláda chce ale podle kandidáta na premiéra Petra Fialy (ODS) sestavit nový státní rozpočet na příští rok se schodkem do 300 miliard korun.