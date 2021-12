Trh s ESG ovládá pár velkých investorů. Jaký je další cíl?

Trh s veřejně obchodovanými fondy ETF zaměřenými na otázky udržitelnosti, společenských nešvarů a řízení (ESG) patří k už více než dva roky k nejvyhledávanějším investičním oblastem na světě. Jenom letos nateklo do těchto fondů zhruba 120 miliard dolarů. Při bližším pohledu je ale patrné, že velkou část tohoto trhu ovládá jenom několik institucionálních investorů. Další stupeň? Dostat je mezi více menších investorů.

Největším burzovně obchodovaným fondem zaměřeným na ESG je iShares ESG Aware MSCI USA ETF, které má za sebou aktiva za 25,3 miliardy dolarů. Jediný investor držel na konci září skoro 22 procent akcií tohoto fondu, byl jím Envestnet Asset Management v Chicagu.

To je ale nepatrný podíl v porovnání s tím, co drží největší finský investor v iShares ESG MSCI USA Leaders ETF (ticker SUSL@US). Tímto investorem je Ilmarinen Mutual Pension Insurance, který spravuje aktiva za 58,4 miliard EUR. Jeho podíl v tomto ETF fondu činil na konci září 61 procent. Ve fondu Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (Ticker USSG@US) to ve stejném období bylo 64 procent. Zanedbatelný není ani podíl Bank of Italy, která v SUSL vlastnila 12 procent a v UUSG 18 procent.

Tok finančních prostředků do "ETF na ESG" za poslední rok:

Nadvláda několika málo klíčových institucí poukazuje na velký úkol, který má tento sektor nyní před sebou: aby se dostal na další úroveň, potřebují si ETF zaměřená na ESG vybudovat širší základnu investorů. Podle analytiků Bloombergu ale aktuálně moc nevypadá, že by se taková základna tvořila.

Řada ETF tohoto typu (tedy soustředěných na problematiku ESG) narostla do své velikosti tím, že si za sebe seřadily “oporné uživatele”, jako jsou zmíněný finský penzijní fond nebo Bank of Italy, a teprve pak se otevřely pro veřejnost. Mezi velkými správci ETF, jako jsou , není tento postoj ve stylu “přines si svoje aktiva” neobvyklý, a SUSL je toho zářným příkladem.

Opačnou cestou je “kampaň od základů”, která má přilákat větší pole individuálních investorů. Dobrým příkladem je Vanguard ESG US ETF s 5,9 miliardami dolarů v aktivech. Největším akcionářem je v něm jeho správce, tedy společnost Vanguard Group. A její podíl? Koncem září činil 5,1 procenta.

Když má v ESG nějakou pozici více investorů, je mnohem snazší ho obchodovat. Průměrný denní obchodní objem byl během posledních tří měsíců v průměru skoro 250.000 akcií, v porovnání s méně než 85.000 akciemi SUSL.

„Větší likvidita je pro investory vždycky dobrá,“ uvedl Eric Balchunas, analytik Bloombergu.

V každém z 25 „jádrových“ ETF soustředěných na ESG vlastní jejich největší individuální investor podíl v rozmezí 5 až 67 procent. Průměr je kolem 25 procent. Před rokem to bylo 32 procent, což podle Bloombergu vypovídá o určitém rozšíření investorské základny na menší držitele a přijetí strategií ESG i mezi širší „nazelenalou“ investiční obcí.

Pětadvacet procent je ale pořád dost. Jenom pro představu, v největších firmách z indexu S&P 500 – , Applu a Amazonu – nedrží žádný individuální investor více než 10 procent. Ani Jeffrey Bezos, zakladatel Amazonu, který teď vlastní zhruba 9,9 procenta outstanding akcií jeho společnosti.

Zdroj: Bloomberg