Velké banky eurozóny nesplňují zelená očekávání ECB. Evropská pravidla proti greenwashingu přijdou zřejmě později

Žádná z velkých bank v eurozóně nesplňuje očekávání Evropské centrální banky (ECB) v oblasti klimatických a environmentálních rizik. Většina z nich zatím nepředložila konkrétní plány, které by ukazovaly, jak změní své strategie s ohledem na klimatické změny. ECB to dnes uvedla ve své zprávě a zároveň vyzvala k urychlení kroků, které by splnily její očekávání.



Pouze třetina ze 112 bank, na které ECB dohlíží, má podle zprávy zavedené plány, které jsou alespoň rámcově přiměřené. Polovina z nich pak nedokončí realizaci svých plánů do konce roku 2022.



ECB plánuje příští rok zátěžový test klimatických rizik bank, ve kterém se bude zabývat uhlíkovou náročností úvěrů a obchodních operací, ale také schopností bank vyrovnat se s fyzickým dopadem změn klimatu na hodnotu aktiv. Po bankách, které budou mít v testu špatné výsledky, pak může ECB požadovat posílení kapitálu, což by snížilo jejich schopnost vracet zisky akcionářům.



Zpřísnění regulačního prostředí přichází v době stále důraznějších varování, že svět citelně zaostává za snižováním emisí uhlíku, které podle studií přispívají ke globálnímu oteplování. To zvyšuje tlak na vlády a firmy, aby přistoupily k ambicióznějším klimatickým plánům, poznamenala agentura Bloomberg.



Sama Evropa se ale pravděpodobně se svým plánem regulace proti greenwashingu zpozdí. Úřady dohlížející na tento proces brzdí podle osoby obeznámené s touto situací komplexita tohoto úkolu. Regulační technické normy, jejichž cílem je vyjasnit, jak zveřejňovat, co je udržitelné a co ne, nemusí být údajně zavedeny do konce příštího roku. To by znamenalo šestiměsíční zpoždění oproti předchozímu termínu, který byl již prodloužen oproti původnímu plánu.



Evropa se snaží při sestavování světově nejambicióznějších zelených pravidel pro finanční trhy postupovat rychleji než jiné jurisdikce. Jenže jde o obří projekt a všichni, kterých se to týká – od správců aktiv, přes korporace, banky a regulátory – vyjádřili z rozsahu tohoto úkolu obavy.



Evropa už v březnu prosadila svou regulaci o zveřejňování informací o udržitelném financování (ambiciózní rámec určený k boji proti greenwashingu), ale stále pracuje na jeho významných aktualizacích. V pátečním projevu Verena Rossová, předsedkyně Evropského úřadu pro cenné papíry a trhy, přiznala potíže, kterým mohou regulační orgány čelit, ale také řekla, že „praktické potíže“ lze očekávat u „všech nových oblastí legislativy“.



V dopise z minulého měsíce evropské komisařce Mairead McGuinness tři evropské orgány pracující na nových technických normách (ESMA, Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění a Evropský orgán pro bankovnictví) zdůraznily řadu klíčových problémů. Varovaly také, že rozhodnutí Evropské komise prodloužit lhůtu na povinnost nefinančních společností reportovat o udržitelnosti „představuje značné problémy“.



Technické normy mají se zatím mají začít uplatňovat od července 2022, což znamená, že správci aktiv budou muset poskytnout informace o dodržování taxonomie ještě předtím, než budou mít přístup k nezbytným údajům, varovali regulátoři. Za současného stavu tak nebude tento sektor schopen „od roku 2022 zveřejňovat dodržování taxonomie, které je koherentní a porovnatelné,“ uvedl Marc-Andre Bechet, zástupce generálního ředitele Association of the Luxembourg Fund Industry.



Jakmile budou regulační technické normy připraveny, musí je ještě před zavedením schválit Evropská komise a také parlament a rada EU.



Zdroj: ČTK, Bloomberg