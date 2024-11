Finančník z Miami projevil zájem koupit plynovod Nord Stream 2. Jakou pointu popisuje WSJ?

Finančník Stephen Lynch z Miami na Floridě v tichosti projevil zájem koupit poškozený plynovod Nord Stream 2. Domnívá se, že pokud bude v amerických rukou, usnadní to jednání s Ruskem o konci války na Ukrajině a dlouhodobě poslouží americkým zájmům. Informuje o tom web deníku The Wall Street Journal (WSJ). Lynch požádal vládu Spojených států, aby mu umožnila ucházet se o potrubí, pokud se při konkurzním řízení ve Švýcarsku dostane do dražby. Plynovod byl za dosud nevyjasněných okolností poškozen před dvěma lety.



"Pointa je následující: Je to příležitost, která se naskytne jednou za generaci, aby Američané a Evropané měli kontrolu nad evropskými dodávkami energií po zbytek éry fosilních paliv," uvedl finančník.



Lynch strávil dvě desetiletí obchodováním v Moskvě a nnyí výrazně přispěl na prezidentskou kampaň Donalda Trumpa. V minulosti řekl, že chce být nejbohatším mužem, o kterém kdy někdo slyšel.



Plynovod dlouhý přes 1200 kilometrů vede z Ruska do Německa a propojuje rozsáhlá plynová naleziště s Evropou. Dokončen byl před ruskou invazí na Ukrajinu, která začala v únoru 2022, ale nikdy nebyl uveden do komerčního provozu. Vlastní jej dceřiná společnost ruského státního gigantu Gazprom, jehož součást vyhlásila ve Švýcarsku několik dní po invazi bankrot. Podmořské exploze v září 2022 poškodily jednu ze dvou větví plynovodu. Druhá je sice nepoškozená, ale nepoužívá se.



Lynch v únoru požádal americké ministerstvo financí o licenci. Podle WSJ to vyplývá z dopisu, který napsali jeho právníci ze společnosti WilmerHale. Licence by finančníkovi umožnila vyjednávat o plynovodu se subjekty, na které se v současnosti vztahují americké sankce.