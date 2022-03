Intervence ČNB: Na co se připravit?

ČNB zahájila intervence na podporu české koruny. Ta v posledních několika dnech velmi citlivě reagovala na eskalaci napětí mezi západem a Ruskem. Od začátku ruské invaze na Ukrajinu koruna ztratila skoro 7 %.



ČNB se rozhodla korunu bránit intervencemi na trhu při zachování režimu “řízeného plování” kurzu (managed floating). To znamená, že nedává trhu žádný závazek bránit kurz na konkrétní úrovni. Na druhou stranu tím, že kurz začala bránit v okolí 25,90 EUR/CZK, dala poměrně jasně najevo, že oslabování za hranici 26,00 EUR/CZK je pro ni těžko představitelné. Se zpožděním se dozvíme, v jakých objemech ČNB přítomna na trhu ze statistiky devizových obchodů a rezerv.



ČNB má přitom více než dostatečnou “palebnou sílu” na to, aby korunu stabilizovala. Devizové rezervy jsou na úrovních 157 mld. eur nejvyšší v regionu a více než dvojnásobně přesahují objem českého krátkodobého zahraničního dluhu. Na relativně málo likvidiním českém devizovém trhu by proto neměl být pro ČNB problém korunu stabilizovat a ve finále eventuálně posílit.











ČNB navíc stabilizací kurzu získá potřebný manévrovací prostor pro to, aby nemusela reagovat na sílící energetickou inflaci pokračujícím rychlým růstem úrokových sazeb. Při stabilnějším kurzu bude mít čas vyhodnotit, jak zareagují na novou inflační vlnu české domácnosti a zda v důsledku výraznějšího poklesu reálné mzdy nedojde k omezení spotřeby a uvolnění napětí na trhu práce.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 13:20 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 25.6897 -0.3458 25.8755 25.5588 CZK/USD 23.4235 0.5538 23.4990 23.2045 HUF/EUR 384.0819 0.9033 384.2768 380.1600 PLN/EUR 4.8472 0.6424 4.8702 4.7944

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 6.9296 -0.9228 6.9955 6.9262 JPY/EUR 126.5550 -0.9594 127.4490 126.4950 JPY/USD 115.3740 -0.0810 115.5490 115.3200

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8256 -0.4335 0.8284 0.8252 CHF/EUR 1.0067 -0.8471 1.0161 1.0063 NOK/EUR 9.8313 -0.3189 9.8543 9.7971 SEK/EUR 10.7789 -0.0823 10.7999 10.7621 USD/EUR 1.0969 -0.8946 1.1024 1.0967

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.3589 -0.4213 1.3699 1.3559 CAD/USD 1.2748 0.5525 1.2749 1.2682