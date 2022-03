Korekce je u konce. Využijte příležitostí k nákupu, radí investor Jim Paulsen

„Hádám, že korekce je u konce,“ říká známý investor Jim Paulsen z Leuthold Weeden. Na Bloombergu k tomu dodal, že je nervózní jako každý investor a vnímá současné problémy. Domnívá se však, že trh si prošel „hodně konvenční standardní korekcí“, která začala už někdy před rokem. Tehdy rostly výnosy vládních dluhopisů a akciové trhy od té doby v podstatě stagnovaly. Co budou podle experta dělat dál?



„Standardní“ je současná korekce v tom smyslu, že druhým rokem expanze se akciový trh často chová podobným způsobem. Bylo tomu tak například v první polovině osmdesátých i devadesátých let. Takové korekce mimo jiné výrazně snižují valuace napříč celým trhem a také berou zisky firmám, které byly doposud hlavními tahouny cenového růstu.







Korekce také znatelně mění sentiment, ale investor míní, že ziskovost firemního sektoru a celkový ekonomický fundament stále vykazují velkou sílu. Ve výsledku tak na trhu existuje příležitost k nákupu daná právě tím, že se tu potkává znatelný pesimismus s dobrým fundamentem. Redaktorka Bloombergu na to reagovala s tím, že s ohledem na současnou situaci je teze o „běžné korekci“ velmi radikální. Specifická se k tomu zdá i situace kolem inflace. Co na to investor?



Paulsen odpověděl, že i v podobných situacích v minulosti docházelo k růstu inflace a výnosů vládních dluhopisů a Fed začal zvedat sazby. Hlavní neznámou podle něj momentálně nyní Rusko, ale další vývoj inflace v USA. On sám se podle svých slov domnívá, že velká část současné inflace je přechodného rázu, i když tomu tak být nemusí. Roli hrála rovněž příliš agresivní stimulace, ale zde je nutno brát v úvahu, že ta se během posledního roku výrazně změnila a politika se celkově posunula k restrikci. To samé platí o celkových finančních podmínkách, které mimo jiné utahuje znatelné posílení dolaru.



K normalizaci tak podle experta dojde na straně nabídky práce i ve výrobních řetězcích a inflace skutečně začne znatelně polevovat. Jak vnímá úvahy o přicházející inverzi výnosové křivky a následně recesi v americké ekonomice? Paulsen řekl, že obavy by v něm budilo to, kdyby se výnosy desetiletých vládních dluhopisů dostaly pod výnosy obligací dvouletých.



Následující graf ukazuje historické a aktuální hodnoty vedoucích indikátorů americké ekonomiky a indikátorů souběžných (červená křivka):





Zdroj: , Youtube, Bloomberg