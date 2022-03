Vývoj na trhu nahrává kvalitním akciím. O ziscích firem rozhodnou mzdy, domnívá se hlavní stratég Goldman Sachs

Hlavní stratég David Kostin hovořil na Bloombergu o tom, že sazby by se měly opět vydat nahoru. To bude výzva pro technologické firmy s nízkými maržemi. Vyšší ceny energií pak podle něj působí redistribuci zisků mezi obchodovanými firmami s celkově zhruba nulovým efektem (viz Kostin: Technologie budou opět pod tlakem). Stratég přitom odhaduje, že letos porostou zisky obchodovaných firem asi o 8 % a příčinou je vysoký růst nominálního produktu.



Nominální produkt doposud rostl slušným tempem kvůli růstu reálnému, ale i z důvodu vysoké inflace. Růst reálný ale podle stratéga nyní ztrácí na tempu. Ohledně marží pak platí, že pro obchodované společnosti jako celek nejsou ani tak problémem vyšší ceny energií, jako mzdové náklady. Průměrná firma na americkém trhu má osobní náklady na zhruba 13 % tržeb. Rozptyl je ale velký, u některých firem je to 5 %, jinde 25 %, a právě osobní náklady budou podle Kostina tím, co bude určovat pohyb marží v dalším období.



Jaký vývoj čeká stratég u monetární politiky? Kostin uvedl, že finanční podmínky v americké ekonomice budou nadále utahovány. Zčásti kvůli politice Fedu a rostoucím výnosům vládních obligací, ale stejným směrem budou působit i některé další faktory, které tyto podmínky ovlivňují. V takovém prostředí si podle Kostina vedou obvykle lépe větší firmy se stabilními maržemi a vyšší ziskovostí. Jinak řečeno „kvalita“.





Menší společnosti mají většinou i slabší rozvahy, a proto se u nich utahování finančních podmínek projevuje více než u firem s velkou kapitalizací. Historie tak podle Kostina poskytuje investiční návod pro to, které firmy a sektory by si mohly nyní vést lépe. Co ale americké akcie jako celek relativně ke zbytku světa?



Kostin uvedl, že v poslední době americké subjekty zvyšovaly své pozice na zahraničních trzích, ale to by se podle stratéga mělo nyní měnit. Firmy na americkém akciovém trhu přitom jako celek generují asi 75 % svých tržeb v domácí ekonomice a v Kanadě. Jsou tak méně citlivé na výkyvy poptávky ve světě včetně Evropy. I když samozřejmě existují výjimky a společnosti, které podstatnou část tržeb a zisků generují v Evropě.



Americké obchodované společnosti jsou tedy „mnohem více domácí, než si mnozí myslí.“ Provázanost americké ekonomiky se zbytkem světa totiž podle stratéga může budit dojem, že americké společnosti jsou hodně závislé na vývoji v zahraničí, ale jak bylo uvedeno, tak tomu ve skutečnosti není. Platí to zejména na straně koncového trhu. Na straně druhé se i u amerických firem projevují globální tenze v dodavatelských řetězcích. Bude tedy americká ekonomika dál domácím akciím pomáhat? „Čekáme, že americké hospodářství bude zpomalovat, ale stále poroste. A to obecně znamená dobré prostředí pro akcie,“ zakončil Kostin.



Zdroj: Bloomberg Markets