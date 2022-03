"Příště budeme chytřejší, staroušku!" aneb proč neignorovat technickou analýzu

Nedávno jsem zde psal o technické analýze a o jejím místě v rámci širokého spektra dovedností a nástrojů investora. Uvedl jsem, že technická analýza není žádnou spásou ani zázračným receptem na permanentní zisky. Chvíli na to vypukla na Ukrajině válka a poslední tři týdny je trh v panickém módu. Pomohla by technická analýza před ztrátami, které během paniky následovaly?

Index volatility VIX (často označován jako index strachu) pohybuje na vysoce nadprůměrných úrovních kolem 30. V minulém roce se tento index, počítaný jako průměrná volatilita opcí na akcie společností z indexu S&P 500, alespoň intradenně podíval nad hranici 30 během pouhých 12 dní. V tomto roce tato extrémní situace nastala již 21krát. Pro srovnání například v roce 2019 se VIX nad úroveň 30 nepodíval ani jednou. Letos se VIX dostal nad 30 již 22. února a signalizoval potenciální blížící se trable. VIX jako takový se ale k predikování trhu příliš nehodí – ostatně k tomu, aby člověk viděl, že trh je vysoce volatilní, nepotřebuje bedlivě sledovat VIX, ale stačí rychlý pohled na hlavní akciové indexy.





Zcela odlišně než pohled na VIX ale vnímám technickou analýzu. Ta může být na rozdíl od indexu VIX velice dobrým pomocníkem, avšak má to jeden „malý“ háček. Aby mohla technická analýze v realitě investorovi pomáhat, musí se člověk podle ní skutečně řídit. Podívejme se spolu na německý index DAX , který dokazuje, že velice jednoduchá technika nás mohla ochránit před většinou ztrát za poslední tři týdny.

V rozmezí 15 100 – 14 800 bodů (označeno zeleným kanálem) se během posledního roku vytvořila velice silná podpora. K prolomení této podpory a zavřením pod touto linií obrany došlo již 21. února, tzn. ještě 3 dny před samotnou plnohodnotnou ruskou invazí. Po prolomení této linie následovala již hysterie a panika, ve které již není čas řešit nějakou technickou nebo fundamentální analýzu a nastává boj o přežití. Po prolomení této podpory se index DAX propadl až o 16 %.

Pokud si investor do poslední chvíle odmítal připustit riziko otevřeného konfliktu na Ukrajině (například jako já), tak se mohl obrátit pro pomoc na techniku. Vyčítat si, že jste neodhadli správně geopolitickou situaci, kde selhali i skuteční světoví političtí experti, je možná až příliš přísné. Ovšem s ignorací jasného technického signálu už je to horší – to je totiž objektivní pochybení, které by se nemělo stávat.

Pokud jste na to včas zareagovali a stihli včas prodat, tak klobouk dolů. My ostatní se z toho snad můžeme alespoň poučit pro příště s tím, že ignorování jasných technických signálů se holt nevyplácí. Abych to zakončil optimisticky, pomůžu si hláškou z naší klasické komedie: „Příště budeme chytřejší, staroušku!“