Ceny ropy, potenciál těžby v Evropě a nedostatek rafinérských kapacit

Amrita Sen ze společnosti Energy Aspects na Bloombergu uvedla, že vyšší zdanění zisků ropných společností nemusí být dobrý nápad zejména v době, kdy je trh svázán nedostatečnými kapacitami a je potřeba více investovat. Tázána na toto téma byla zejména v souvislosti s plány britské vlády a analytička hovořila i o tom, jaký je potenciál zvýšení těžby ropy v Evropě.



Vedle vyššího zdanění zisků energetických firem se někde uvažuje i o daňových úlevách spojených právě s investicemi do těžby a zpracování ropy tak, aby sektor byl motivován ke zvýšení své investiční aktivity. Sen míní, že zde je důležité nezaměřovat se jen na krátkodobé výkyvy v těžbě, ale na dlouhodobý prospekt. Velká Británie přitom podle ní může být schopna krátkodobě těžbu o něco málo zvýšit, ale dlouhodobější potenciál je omezený. Rozdílná může podle expertky být situace v případě Norska.



I kdyby ale nastaly změny v daňovém systému, které by ropné společnosti skutečně motivovaly k vyšším investicím, stále tu podle analytičky bude „tlak ze strany ESG“. V konečném důsledku pak bude rozhodující, co po ropných firmách budou požadovat jejich akcionáři. Takže právě oni budou rozhodovat o investicích ESG. Tlaky tu budou „bez ohledu na konkrétní daňovou strukturu“.



Nedostatek kapacit je podle expertky již asi osm let patrný na straně těžby, příčinou jsou příliš nízké investice. Za poslední zhruba rok pak byl uzavřen značný objem rafinérských kapacit, a to jak v Číně, tak na Západě. V následujících letech „bude otevřeno pár nových rafinérií, ale ani zdaleka ne tolik, aby to stačilo.“ Trh jako celek přitom podle expertky nyní pravděpodobně trpí více nedostatkem rafinérských kapacit než problémy na straně těžby samotné ropy.



Sen míní, že problémy na energetických trzích je nutné řešit globálně. Každá země se přitom stále snaží o své vlastní řešení, včetně Spojených států, které nyní například uvažují o zákazu exportu některých ropných produktů. Takový přístup podle expertky nebude fungovat, protože hovoříme o globálních trzích.



Následující graf ukazuje projekce cen ropy od , podle nich se Brent dostane na 125 dolarů za barel, pak přijde pokles na 115 dolarů za barel.







Zdroj: Youtube, Bloomberg, Twitter