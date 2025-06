Ceny ropy rostou, protože OPEC+ zachoval tempo zvyšování těžby

Ceny ropy dnes výrazně růstou, reagují tak na rozhodnutí těžařů ze skupiny OPEC+ zvýšit v červenci těžbu stejným tempem jako v předchozích dvou měsících. To bylo úlevou pro ty, kteří očekávali výraznější zvýšení těžby. Cena severomořské ropy Brent roste o 2,8 procenta na 64,5 dolaru za barel. Americká lehká ropa WTI si připisuje 3,1 procenta a prodává se za 62,6 dolaru za barel. Minulý týden ceny klesly o více než jedno procento.



Osm zemí ze skupiny OPEC+ tvořené členy Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) a jejich spojenci v čele s Ruskem se v sobotu dohodlo na dalším zvýšení těžby od července, a to opět o 411.000 barelů denně. Producenti tak pokračují v postupném navyšování těžby ve stejném tempu. Na konci týdne agentury informovaly, že by tentokrát státy mohly těžbu zvýšit více než o toto množství, to se však nepotvrdilo. Skupina se zvyšováním těžby snaží získat si zpět podíl na trhu a potrestat ty členy, kteří těží více, než jim stanovuje jejich kvóta.



"Kdyby překvapili větším zvýšením, pak by pondělní otevření cen bylo opravdu ošklivé," uvedl analytik Onyx Capital Group Harry Tchilinguirian. Podle obchodníků rozhodnutí o zvýšení těžby o 411.000 barelů již bylo v cenách kontraktů zohledněno.



Analytici banky očekávají, že OPEC+ přijde s dalším zvýšením v srpnu, a to o 410.000 barelů denně. "Relativně napjatá situace na spotovém trhu s ropou, lepší než očekávané údaje o globální ekonomické aktivitě a sezónní letní podpora poptávky po ropě naznačují, že očekávané zpomalení poptávky pravděpodobně nebude natolik výrazné, aby zastavilo zvyšování těžby při rozhodování o srpnových úrovních těžby 6. července," uvedla banka v nedělní zprávě.



Obchodníci také pozorně sledují dopad nižších cen na těžbu ropy v USA, která byla v březnu na rekordním maximu 13,49 milionu barelů denně. Minulý týden počet provozovaných ropných vrtů v USA podle údajů společnosti Baker Hughes klesl již pátý týden za sebou a byl nejnižší od listopadu 2021, napsala agentura Reuters.