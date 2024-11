Skupina OPEC+ opět odkládá zvýšení těžby ropy

Skupina OPEC+, kterou tvoří Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) a její spojenci v čele s Ruskem, o jeden měsíc odloží plánované prosincové zvýšení těžby. Oznámil to včera kartel OPEC. Skupina OPEC+ původně plánovala zvýšit těžbu o 180.000 barelů denně už v říjnu. Začátkem září ale kvůli poklesu cen tento krok odložila o dva měsíce.



Kartel OPEC v tiskové zprávě uvedl, že osm členských zemí skupiny OPEC+, kterých se toto zvýšení těžby týká, se nyní dohodlo, že zachovají současnou úroveň produkce ještě o měsíc déle, tedy do konce prosince.



Ceny ropy jsou nyní pod tlakem kvůli rostoucí těžbě mimo skupinu OPEC+ a kvůli slabé poptávce, zejména v Číně. Cena severomořské ropy Brent se tento týden snížila asi o čtyři procenta a v pátek uzavřela na 73,10 dolaru za barel. Nacházela se tak nedaleko letošního minima pod 69 USD, na které sestoupila v září, napsala agentura Reuters.



Americký vládní Úřad pro energetické informace (EIA) ve čtvrtek oznámil, že těžba ropy ve Spojených státech se v srpnu vyšplhala na rekordních 13,4 milionu barelů denně. Mezinárodní agentura pro energii (IEA) v říjnu opět snížila odhad letošního růstu celosvětové poptávky po ropě, zejména kvůli výraznému zpomalení spotřeby ropy v Číně. Uvedla také, že v příštím roce by mohl nastat značný převis nabídky ropy nad poptávkou, pokud nedojde k výraznému narušení dodávek suroviny na trh.



OPEC+ se už delší dobu snaží omezováním těžby podporovat ceny ropy a bránit převisu nabídky nad poptávkou. Začátkem června se však skupina dohodla na postupném odbourávání části těžebních škrtů, které mělo začít v říjnu. OPEC+ v současnosti omezuje dodávky na trh celkem o 5,86 milionu barelů denně, což odpovídá téměř šesti procentům celosvětové poptávky.