Limity pro hypotéky a proticyklická rezerva beze změn. Finanční sektor zůstává vysoce odolný, konstatuje ČNB

Bankovní rada České národní banky ponechala v platnosti nastavení limitů ukazatelů pro poskytování hypotečních úvěrů, které platí od 1. dubna 2022. Dále centrální bankéři ponechali beze změny takzvanou sazbu proticyklické kapitálové rezervy na ochranu úvěrového trhu. ČNB o tom dnes informovala poté, co bankovní rada projednala jarní Zprávu o finanční stabilitě. Aktuálně sazba činí 0,5 procenta, ale v souladu s dřívějšími rozhodnutími rady postupně poroste až na 2,5 procenta od dubna 2023.

Limit ukazatele DTI (celkový dluh žadatele o úvěr vyjádřený v násobcích jeho čistého ročního příjmu) bude nadále činit 8,5 (9,5 pro žadatele mladší 36 let). Limit ukazatele DSTI (poměr mezi celkovou výší měsíčních splátek dluhu žadatele o úvěr a jeho čistým měsíčním příjmem) zůstává na úrovni 45 % (50 % pro žadatele mladší 36 let). Horní limit ukazatele LTV (poměr úvěru a hodnoty zastavené nemovitosti) setrvá na 80 % (90 % pro žadatele mladší 36 let).

Poskytovatelé mohou až na 5 procent objemu hypotečních úvěrů nadále aplikovat výjimku z plnění limitů.

Ceny bytů v ČR byly ke konci roku 2021 podle centrální banky o zhruba 40 procent vyšší, než by odpovídalo úrovni příjmů mediánové domácnosti a požadovaným výnosům z pronájmu nemovitosti.

„Nastavení limitů ukazatelů LTV, DTI a DSTI je v současné výjimečně nejisté době zcela nezbytné. Nelze přehlížet přetrvávající vysoké nadhodnocení cen bydlení ani skutečnost, že v prvních měsících letošního roku dále narůstal podíl úvěrů se značně rizikovými charakteristikami,“ uvedl po dnešním jednání bankovní rady k otázkám finanční stability guvernér ČNB Jiří Rusnok.

Bankovní rada ČNB dnes rozhodla také o ponechání sazby proticyklické kapitálové rezervy na úrovni 2,5 %, kterou budou banky povinny dodržovat od 1. dubna 2023.

Finanční sektor zůstává vysoce odolný vůči zhoršenému ekonomickému vývoji, konstatovala banka. Bankovní sektor je podle ní dostatečně kapitálově vybaven pro absorpci šoků i v případě déletrvajících ekonomických potíží. Nebankovní finanční sektor, představovaný pojišťovnami či penzijními fondy, zůstává rovněž odolný.

"V případě zhoršení ekonomické situace a vzniku významných neočekávaných úvěrových ztrát v domácím bankovním sektoru je ČNB připravena sazbu rezervy snížit, případně rezervu zcela rozpustit s cílem podpořit schopnost bank plynule úvěrovat reálnou ekonomiku," uvedl dnes guvernér ČNB Jiří Rusnok.



Bankovní rada podle něj v dnešním rozhodnutí zohlednila mimo jiné vysoký objem dříve přijatých rizik v bilanci bankovního sektoru. Postupné navyšování rezervy dává podle guvernéra ČNB prostor pro flexibilní přístup v případě neočekávaných nepříznivých šoků.



Proticyklická kapitálová rezerva je jedním z opatření směrnice EU o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními podniky (CRD IV). Rezervu by měly banky vytvářet v době růstu úvěrů. Naopak při poklesu ekonomické aktivity doprovázené rostoucími úvěrovými ztrátami by měla být využitá bankami pro krytí ztrát. Cílem je zabránit přenosu případných problémů finančních institucí do ekonomiky. Efektem může být zpomalení růstu úvěrů. Vedle toho existují kapitálová rezerva ke krytí systémového rizika a bezpečnostní rezerva.

ČNB dnes také uvedla, že počínaje zápisem z tohoto jednání, který bude zveřejněn 4. července, bude publikovat hlasování jednotlivých členů bankovní rady o otázkách finanční stability a rovněž jejich jmenovité argumenty.

Finanční stabilita je od roku 2013 dalším klíčovým cílem České národní banky vedle cenové stability.

