Jan Bureš: Mzdy v Česku zrychlily, reálně padají

Průměrná mzda v Česku v prvním kvartále vzrostla o 7,2 % meziročně na 37 929 korun (blízko našemu odhadu). Za zrychlením však do značné míry stojí nízká srovnávací základna z počátku roku 2021 - mzdy v uplynulém roce výrazněji rostly až v nadcházejících kvartálech spolu s oživením ekonomiky.

Nadále také existují výrazné rozdíly mezi jednotlivými odvětvími. Nejrychleji rostou mzdy ve vybraných službách - peněžnictví a pojišťovnictví (15,9 %), činnosti v oblasti nemovitostí (13,9 %) nebo pohostinství a hoteliérství (11,2 %). Naopak v částech průmyslu navázaných na “těžce zkoušený” automotive je růst mezd nejpomalejší - automotive (+4,2 %), výroba plastů (+5,1 %). V těchto odvětvích také došlo k meziročnímu poklesu zaměstnanosti.



Celkově zaměstnanci v české ekonomice vzhledem k vysoké inflaci (11,2 %) čelili v prvním kvartále relativně vysokému propadu reálné mzdy (-3,6 %), který se bude v nadcházejících kvartálech jen prohlubovat. V dalších kvartálech očekáváme zpomalení nominální dynamiky mezd a růst inflačních tlaků - ty mohou vrcholit v polovině roku okolo 16 %. Za celý rok 2022 tak v průměru očekáváme skoro 8% reálný propad mezd - něčemu podobnému naposledy čelily české domácnosti na počátku devadesátých let. I proto předpokládáme, že spotřeba českých domácností bude v druhé polovině výrazně opatrnější a domácí ekonomika technicky projde recesí.





Z pohledu ČNB jsou mzdy v tuto chvíli druhým klíčovým ukazatelem, hned po inflaci. Pro centrální bankéře je důležité vidět, že dovážené inflační šoky se natrvalo ne-zabydlují v inflačních očekáváních podniků a domácností a ultimátně neprostupují do mzdových vyjednávání. V takovém případě by zpětně rychlejší růst mezd urychloval spotřebu, nesoulad mezi poptávkou a nabídkou by se jen vyostřoval a inflace by dál zrychlovala.



Výsledek mezd za první kvartál zatím nic takového nenaznačuje - lehce zaostává za očekáváním ČNB (8 %) a naštěstí pro centrální bankéře to v tuto chvíli není nový pro-inflační faktor. Mzdy a obecně celý trh práce však mohou reagovat se zpožděním a dnešní čísla tak zatím nejsou pro ČNB argumentem, aby upustila od dalšího zvyšování úrokových sazeb.