Co může přinést obměna bankovní rady? Komentář Jana Bureše

Miloš Zeman dnes jmenoval nové členy bankovní rady - profesora Jana Fraita, analytičku hospodářské komory Karinu Kubelkovou a stávající šéfku národní rozpočtové rady Evu Zamrazilovou, která se stane novou viceguvernérkou.



Eva Zamrazilová již v bankovní radě působila a má pověst spíše konzervativnější bankéřky, názorově blízké například Václavu Klausovi. Její výroky bezprostředně po jmenování naznačují, že nebude apriori (na rozdíl od nového guvernéra) vystupovat proti dalšímu růstu sazeb - „Nová bankovní rada bude zárukou kontinuity a zároveň důvěryhodnosti ČNB“. Eva Zamrazilová tak může teoreticky představovat lehce jestřábí hlas v bankovní radě.



Jan Frait již také v bankovní radě působil a je dlouhodobým pracovníkem ČNB odpovídajícím za finanční stabilitu. I když se při minulém působení v bankovní radě profiloval více jako holubice, odpovídalo to tehdy zcela jiné makroekonomické situaci. V uplynulých letech se v některých svých odborných textech vymezoval vůči dlouhému odbobí nízkých sazeb, které se promítlo do postupného nárůstu zadluženosti ( https://www.cnb.cz/cs/o_cnb/cnblog/Financni-represe-znovu-na-scene/ ). I když předpokládáme, že bude spíše součástí holubičího tábora, nečekáme, že by apriori vylučoval další měnovou restrikci.



Lehkou neznámou pro trhy může být jméno Kariny Kubelkové, která se měnové politice v minulosti výrazněji nevěnovala. Předpokládáme, že vzhledem k svému působení v hospodářské komoře a vazbám na podnikatelský sektor bude spíše advokátkou opatrnějšího postupu vůči zvyšování úrokových sazeb.



Pro trhy je v tuto chvíli špatnou zprávou, že ani jeden ze stávajících členů bankovní rady (Tomáš Niedetzký, Vojtěch Benda), není znovu-nominován. Bankovní rada tak v důležité chvíli prochází výraznou obměnou a hrozí určitá míra diskontinuity v měnové politice a horší čitelnosti ČNB (míra posunu holubičím směrem nebude určitou dobu jasná). Koruna proto může být v nejbližších týdnech hodně volatilní a vracet se do defenzivy.



Na druhou stranu nedochází k tolik obávané “holubičí revoluci” a výrazná diskontinuita ve fungování ČNB se jmenováním nových členů podle nás nehrozí. Časem by proto český devizový trh měl pocítit trvalejší úlevu.



Zvláště pokud bankovní rada ve stávajícím složení ještě sáhne v červnu k dalšímu výraznějšímu růstu úrokových sazeb (poslední výroky odpovídají podle nás pohybu +100 bps na 6,75 %) a “nová” bankovní rada sice v druhé polovině roku růst úrokových sazeb zastaví, ale nevyloučí další pohyb směrem vzhůru v budoucnu.