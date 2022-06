Prezident jmenoval viceguvernérkou ČNB Zamrazilovou a členy rady Fraita a Kubelkovou

Prezident republiky Miloš Zeman dnes jmenoval tři budoucí členy bankovní rady České národní banky. Od 1. července 2022 v bankovní radě nově zasednou Jan Frait, Karina Kubelková a Eva Zamrazilová. Prezident současně jmenoval do funkce viceguvernérky Evu Zamrazilovou. V radě nahradí stávajícího guvernéra banky Jiřího Rusnoka, viceguvernéra Tomáše Nidetzkého a člena bankovní rady Vojtěcha Bendu. Česká koruna po jmenování tří nových členů posílila k euru, kurz se dostal až pod hladinu 24,60 za euro.

Nynější předsedkyně Národní rozpočtové rady Zamrazilová členkou bankovní rady byla už v letech 2008 až 2014 a ředitel sekce finanční stability ČNB Frait v letech 2000 až 2006. Karina Kubelková je v současnosti analytičkou Hospodářské komory a poradkyní premiéra Petra Fialy.

Zamrazilová se dnešním jmenováním stala první ženou na pozici viceguvernéra za dobu existence ČNB. Zároveň budou v radě ČNB působit poprvé dvě ženy najednou.

Zeman při jmenování upozornil, že ČNB má při boji s inflací k dispozici kromě zvyšování úrokových sazeb i další nástroje, které podle něj nebyly dosud zcela využívány. "Mám tím na mysli jak kurzové operace, resp. operace s devizovými rezervami i operace další. To už ovšem bude záležet na rozhodnutí nové rady," uvedl.



Zamrazilová po jmenování uvedla, že věří, že nová bankovní rada bude zárukou "kontinuity a zároveň důvěryhodnosti ČNB". "Velice děkuji současné bankovní radě, která včas rozpoznala povahu inflace a začala s ní včas bojovat. Tyto kroky nebudou nikdy populární, přesto tyto kroky byly nezbytné a brzy se již začnou projevovat ve zpomalování inflace a růstu objemu peněz v ekonomice. Současná situace vyžaduje hlubší analýzu a další krok musí být pečlivě zvažován," uvedla.

Koruna po oznámení nových členů rady reagovala růstem. Průběžné zpevnění až o 0,7 % je pro českou měnu podle Bloombergu největším intradenním zhodnocením od 13. května. Minulý měsíc koruna na pozadí změn v čele ČNB výrazně oslabila, což centrální banku přimělo zasáhnout na devizovém trhu na podporu koruny.

Vývoj kurzu české koruny k euru:







Ve funkci guvernéra nahradí od července Rusnoka stávající člen bankovní rady Aleš Michl, kterého Zeman jmenoval 11. května. Nidetzkému a Bendovi na konci června končí první šestiletý mandát, Zeman je tak nejmenoval na druhé funkční období. Členové bankovní rady mohou zastávat funkci maximálně dvakrát.

Jak dnes v ranním komentáři uvedl hlavní ekonom Patria Finance Jan Bureš s analytiky ČSOB, profesor Frait v ČNB působí dlouhodobě a i když se při minulém působení v bankovní radě profiloval jako holubice, je to odborník, který nepředstavuje pro ČNB výraznější riziko diskontinuity. I Zamrazilovou podle Bureše trhy dobře znají, jedná se spíše o konzervativnější bankéřku, která by pravděpodobně nemusela ani apriori vylučovat další růst úrokových sazeb. Neznámou však pro investorskou komunitu může být Karina Kubelková, která se měnové politice výrazněji nevěnovala.

Kubelková se věnuje aplikované hospodářské politice, makroekonomickému prognózování a ekonomické analýze. Od roku 2018 je mimo jiné členkou Výboru pro rozpočtové prognózy, což je poradní orgán Národní rozpočtové rady.

Česká národní banka zvýšila úrokové sazby naposledy v květnu o tři čtvrtě procentního bodu na 5,75 procenta. Michl během všch osmi případů zvýšení úrokových sazeb během posledního roku hlasoval proti takovému kroku. V květnu prohlásil, že s jeho nástupem do úřadu by už měly být úrokové sazby dostatečně vysoké na to, aby zkrotily domácí inflační rizika.