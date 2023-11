Bankovní rada České národní banky (ČNB) dnes zmírnila pravidla pro poskytování hypoték. Od ledna už banky nebudou muset uplatňovat limit maximální výše celkového dluhu žadatele vůči jeho ročnímu příjmu (DTI). V platnosti nadále zůstává maximální poměr výše hypotečního úvěru vůči hodnotě zastavené nemovitosti. Oznámila to členka bankovní rady Karina Kubelková.



Limit celkového dluhu žadatele vyjádřený v násobcích jeho čistého ročního příjmu dosud byl 8,5, pro žadatele do 36 let 9,5. ČNB o jeho zrušení rozhodla kvůli tomu, že vyšší úrokové sazby omezují rizika související s úrovní příjmů žadatelů. Řízení těchto rizik tak může centrální banka ponechat přímo na poskytovatelích hypoték.



Už od července přestala ČNB vyžadovat uplatňování limitu výše splátek dluhu k čistému měsíčnímu příjmu (DSTI). V platnosti tak zůstává pouze limit LTV, který bude i nadále 80 procent, u žadatelů do 36 let 90 procent.



"V prostředí významných makrofinančních nejistot přetrvává riziko výraznějšího poklesu cen nemovitostí, které si vyžaduje i nadále působení ukazatele LTV. Vyšší úrokové sazby a utlumená hypoteční aktivita výrazněji omezují rizika související s úrovní příjmů žadatelů a řízení těchto rizik ponecháváme plně na poskytovatelích," řekla Kubelková.



Podle ČNB se také začalo snižovat nadhodnocení bytů, pro domácnosti s mediánovými příjmy ale stále zůstávají nadhodnocené o zhruba 60 procent. Domácnosti, které čerpají hypoteční úvěr na vlastní bydlení, tak podle centrální banky nadále mohou podstupovat zvýšené riziko nesplácení. Méně než deseti procentům domácností umožňují jejich příjmy bezpečné dluhové financování průměrného bytu při současné výši úrokových sazeb.