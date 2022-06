Komentář: Inflace opět překonala očekávání, schyluje s k výraznému růstu sazeb

Ano, TEĎ UŽ ANO, ale začalo se s tím už někdy v roce 2008, možná i dříve (já jsem se o to tehdy ještě tolik nezajímal). Zase na druhou stranu, když ten někdo na barák neměl, tak mu nikdy ani nepatřil (i za výrazně, násobně nižší ceny, než dnes). Jaký je důvod, aby mu ten barák splácela třeba nějaká babička nebo paní už v letech, co si spoří na důchod? Je to úplně postavený na hlavu. Nebýt toho, tak teď by bydlení bylo aspoň normálně dostupný i pro normální lidi a všechno by nebylo jenom o konzumu, bezhlavém rozhazování/utrácení a každý pako, co z hlavy nespočítá ani, kolik je 8 krát 7, by nejezdilo v nové Audi A8 na leasing.

SajzeKatze