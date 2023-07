Hypomonitor: Objem hypoték byl v červnu nejvyšší od léta 2022, sazby klesly

Banky a stavební spořitelny poskytly v červnu hypoteční úvěry za 14 miliard korun, což je proti květnu nárůst o 13 procent. Červnový objem je nejvyšší od poloviny minulého roku. Úroková sazba u skutečně nových hypoték bez refinancování klesla z květnových 5,9 procenta na 5,86 procenta. Vyplývá to ze statistik České bankovní asociace Hypomonitor. Do něj dodávají data všechny banky a stavební spořitelny poskytující hypotéky na českém trhu.



Červnový objem i počet poskytnutých hypoték je nejvyšší od července minulého roku, kdy trh začal citelně zamrzat. Přesto zůstává v posledních měsících objem poskytnutých hypoték zhruba poloviční proti situaci v pololetí roku 2020. Z meziročního pohledu se začíná postupně projevovat efekt nižší srovnávací základny z loňského roku. Meziroční pokles poskytnutých hypoték dosáhl 28 procent, v květnu přesahoval 40 procent.



"Hypoteční trh v posledních měsících mírně ožívá a červnová čísla tento trend potvrzují. Dalšímu vývoji může pomoci rozhodnutí ČNB zmírnit od července posuzování kritéria DSTI při poskytování hypoték, na což podle informací z trhu určitá část klientů čekala. Na druhou stranu se již dostáváme do období sezonního prázdninového útlumu. Další oživení tak můžeme čekat zřejmě až na podzim," řekl manažer pro hypotéky Ondřej Šuchman.



S platností od 1. července zrušila ČNB limit ukazatele DSTI, který určoval maximální procentní podíl celkové výše všech měsíčních splátek úvěru na čistém měsíčním příjmu žadatele o úvěr. Na hypotéku tak od července dosáhne více lidí.



Objem skutečně nově poskytnutých hypoték bez refinancování v červnu podle Hypomonitoru dosáhl 11,6 miliardy Kč po květnových 10,4 miliardy Kč. Objem refinancovaných úvěrů činil 2,3 miliardy Kč proti květnovým dvěma miliardám Kč.



"Objem poskytnutých hypoték v červnu vzrostl druhý měsíc v řadě dvouciferným tempem, po zohlednění tradiční sezonnosti a faktu, že červen bývá obvykle nejsilnější měsíc v roce, bylo červnové oživení hypotečního trhu relativně mírné. Podstatným omezujícím faktorem dostupnosti hypoték zůstávají vysoké úrokové sazby," uvedl hlavní ekonom asociace Jakub Seidler.



Úroková sazba u skutečně nově poskytnutých hypotečních úvěrů v červnu klesla nejrychleji v letošním roce. Úrokové sazby tak začaly po dvou měsících opět klesat, což bylo umožněno postupným, i když stále rozkolísaným, poklesem tržních úrokových sazeb. I přes uvedený vývoj však zůstávají hypoteční sazby mezi nejvyššími za poslední 20 let, ačkoli v letech 2008 a 2009 se pohybovaly na obdobně vysokých hodnotách.



Nabídkové sazby jsou nejčastěji v relativně širokém rozpětí mezi šesti až sedmi procenty. Jejich průměr v posledním měsíci mírně klesl, stále se však drží nad šestiprocentní hranicí, kde se pohybuje již zhruba rok. "Původní předpoklady, že sazby začnou ve druhé polovině roku klesat, se nejspíš naplňovat nebudou," míní manažer hypotečních úvěrů Raiffeisenbank Milan Voldřich.



Banky začínají cítit, že se může blížit snižování úrokových sazeb, a tak se snaží klienty nalákat ještě za stávajících podmínek na různé akce, míní konzultant společnosti 4fin David Krůta. Zájmu o hypotéky podle něj pomáhá také setrvalé klesání cen nemovitostí. Zakladatel finanční společnosti Orbi Jakub Škrabánek ve zbytku roku očekává významné oživení trhu i díky poptávce akumulované po zavedení dřívějších přísnějších pravidel pro hypotéky.