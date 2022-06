SAB Finance a.s.: Dodatek k prospektu akcií

SAB Finance a.sIČ: 24717444Dne 28. 6. 2022 nabylo právní moci rozhodnutí České národní banky, jímž byl schválen dodatek č. 2 Prospektu akcií II SAB Finance a.s. (dále „Dodatek prospektu“), kterým se prodlužuje veřejná nabídka akcií, a to do 11. 1. 2023. Dodatek prospektu je třeba číst vždy společně s prospektem.Investoři, kteří před uveřejněním druhého Dodatku prospektu souhlasili s koupí nebo upsáním akcií společnosti SAB Finance a.s. a přede dnem 28. 6. 2022 jim akcie nebyly dodány, mají právo svůj souhlas odvolat. Toto právo mohou investoři uplatnit stejným způsobem, jakým podali svoji objednávku k nákupu nabízených akcií, a to ve lhůtě tří pracovních dnů po uveřejnění Dodatku prospektu (tj. do 1. 7. 2022). V rámci správního řízení o schválení Dodatku prospektu Česká národní banka neposuzovala hospodářské výsledky ani finanční situaci společnosti SAB Finance a.s. a schválení Dodatku prospektu z její strany nepředstavuje garanci ohledně budoucí ziskovosti.

Dokument je dostupný zde: https://www.sab.cz/media/userfiles/pro-investory/Dodatek_2_prospekt_II_SAB_Finance_final.pdf

