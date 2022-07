Trhy zamířily na jih, eurodolar již stihl odevzdat dnešní zisky

Hlavní pozornost investorů se dnes upírala na rozhodnutí ECB o sazbách. Šlo o první zvýšení sazeb po 11 letech a hned o půl procentního bodu, tedy více, než ekonomové očekávali. Největší „hike“ od roku 2000 ukončuje éru záporných sazeb, která pomohla ekonomikám regionu překonat globální finanční krizi, zhroucení státních dluhopisů a nakonec pandemii v roce 2020. Obchodníci také zvýšili sázky na tempo zpřísňování a do konce roku nacenili dalších 137 bazických bodů ve srovnání s méně než 120 bazickými body předtím. Rozhodnutí ECB přichází však v době, kdy se schyluje k politické krizi v Itálii, což zvyšuje tlak na ECB, aby chránila nejzranitelnější členy eurozóny před spekulacemi na trhu, například prostřednictvím nového nástroje krizového řízení TPI.



TPI umožní nakupovat dluhopisy v případě nadměrných rozdílů v nákladech na půjčky mezi členskými státy eurozóny. To by mělo chránit státy na periferii eurozóny před vyššími výpůjčními náklady. Když se úrokové sazby zvyšují, náklady zadluženějších států jako Itálie nebo Španělsko narůstají disproporčně a ECB slibovala, že bude s tímto typem fragmentace na trhu bojovat prostřednictvím nového nástroje.

Eurodolar nejprve po rozhodnutí ECB rostl, nakonec se ale usadil na včerejších hodnotách. Výnosy státních dluhopisů klesly, přičemž výnos amerického 10letého klesl zpět pod 3 %. Vládní dluhopisy v eurozóně zmenšily ztráty, zatímco euro se vůči dolaru odrazilo. Německý 10letý výnos se zvýšil o jeden bazický bod na 1,27 %.



Americké akcie zezačátku seance hledaly směr, když se investoři snažili do trhu promítnout rozhodnutí Evropské centrální banky. Nakonec převážil negativní sentiment, který možná podpořila i zpráva Bílého domu, že americký prezident Joe Biden měl pozitivní test na covid. Největší pokles aktuálně sledujeme u energetik a komunikačních služeb, lehce přidává jen zdravotní péče. Pod nulou se obchodují i evropské indexy.



Cena ropy klesá. Ropa WTI padá o 3,6 % na 96,33 USD/barel a cena ropy Brent o 3 % na 103,70 USD/barel.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 16:39 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.5371 -0.0307 24.6180 24.4832 CZK/USD 24.0950 -0.0601 24.1800 23.8915 HUF/EUR 398.8572 0.0576 403.1354 398.1400 PLN/EUR 4.7580 -0.2186 4.7758 4.7497

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 6.8946 0.2456 6.9504 6.8691 JPY/EUR 140.6315 -0.0746 142.3010 140.5250 JPY/USD 138.1210 -0.0922 138.8730 138.0690

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8537 0.4613 0.8590 0.8499 CHF/EUR 0.9887 0.0202 0.9951 0.9869 NOK/EUR 10.1634 -0.0320 10.1940 10.1423 SEK/EUR 10.4390 0.0022 10.4450 10.4149 USD/EUR 1.0182 0.0206 1.0277 1.0161

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.4524 0.0290 1.4582 1.4457 CAD/USD 1.2910 0.1913 1.2937 1.2860

* vůči závěru evropského obchodování z předchozího dne



Pozn. Aktuální kurzy měn najdete v sekci Měny&Sazby - Online - Měny