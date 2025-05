Investoři hází za hlavu obavy z cel, futures slibují rally na Wall Street

Úvod týdne je na trzích ve znamení silného optimismu z výsledku víkendového jednání USA - Čína. Ačkoli to už minulý týden vypadalo, že nadšení pro snižování cel je hodně velké, nové zprávy ho dokázaly ještě umocnit. Cla mají klesnout ještě víc, než avizoval Donald Trump, obě strany mluví o konstruktivním výsledku a výhled pro finální dohodu se podstatně zkrátil. Ve výsledku tak sledujeme návrat investorů do rizika a do Ameriky.

Akcie v Hong Kongu se zvedly skoro o 3 procenta. Navazují evropské trhy, které si připisují také velmi slušné zisky: DAX je +1 pct, FTSE100 roste o 0,4 pct, CAC40 přidává 1,5 pct a AEX je výš o 1,8 procenta. Velká jízda se pak dá čekat odpoledne na Wall Street, kde futures naznačují růst u S&P500 o 2,8 a u Nasdaqu o 3,8 procenta.

Příliv peněz do akcií jde na úkor dluhopisů, a to hlavně těch na kratším konci křivky. V USA i Německu stoupají 2Y výnosy o více než 10 bps. Důvodem je i to, že klesají rizika pro ekonomiku. Dluhopisy jsou však pod tlakem celkově.

Další sledovaný trend je opětovné přiklonění investorů k americkým aktivům, když dolar dnes na páru s eurem posiluje o více než procento a obchoduje se na 1,1135. Výrazně dnes roste cena ropy (Brent +2,8 pct), zlato naopak padá skoro o 3 procenta. Koruna mírně slábne na 24,97 za euro.

Na programu dnes nejsou další zásadní události, takže trhy ještě budou vstřebávat víkendové zprávy. Vypadá to, že obavy z obchodní války jdou už úplně stranou a případné důsledky budou vnímány pouze jako přechodné. V tomto kontextu také dubnová makrodata naplánovaná na tento týden mohou mít omezený dopad, neboť opět nestíhají za dynamikou politických změn.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:45 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.9855 -0.1040 25.0189 24.9161 CZK/USD 22.4620 1.0368 22.5060 22.1720 HUF/EUR 405.2614 -0.0094 405.6542 403.2920 PLN/EUR 4.2323 0.0051 4.2377 4.2275

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 8.0227 -1.4706 8.1447 7.9956 JPY/EUR 164.6040 0.6463 164.6320 163.6768 JPY/USD 147.9855 1.8658 148.2280 145.7050

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8427 -0.3370 0.8460 0.8421 CHF/EUR 0.9387 0.4317 0.9394 0.9356 NOK/EUR 11.5886 -0.6703 11.6715 11.5787 SEK/EUR 10.8917 -0.3459 10.9396 10.8665 USD/EUR 1.1124 -1.1872 1.1243 1.1083

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.5606 0.0705 1.5640 1.5494 CAD/USD 1.3966 0.2034 1.3980 1.3914