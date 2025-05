Fiala: Dopis žádající odklad podpisu smlouvy na Dukovany nebyl stanoviskem EK

Dopis místopředsedy Evropské komise Stéphana Séjourného, v němž žádal odklad podpisu smlouvy na výstavbu nových jaderných bloků v elektrárně Dukovany s vítězem tendru KHNP, nebyl stanoviskem Evropské komise, ale pouze názorem francouzského eurokomisaře. Novinářům to dnes v Brně řekl premiér Petr Fiala (ODS). Dopis odeslal Séjourné českému ministrovi průmyslu Lukáši Vlčkovi (STAN) na začátku května, ještě před tím, než Krajský soud v Brně vydal předběžné opatření na základě žaloby francouzské společnosti EDF, která v jaderném tendru neuspěla.



"Pokud vím, je to dopis eurokomisaře, nejde o stanovisko Evropské komise a nemá pro nás žádný závazný účinek. Mnohem závažnější je pro nás předběžné opatření vydané soudem, které nařizuje počkat s podpisem smlouvy až po rozhodnutí o žalobě," uvedl Fiala.



Mluvčí komise Thomas Regnier dnes na dotaz českých novinářů potvrdil, že komise dopis české vládě poslala a že v něm vyjadřuje obavy v souvislosti s nařízením o zahraničních subvencích, které se týkají jihokorejské společnosti KHNP.



Unijní exekutiva už zahájila předběžný přezkum s cílem posoudit, zda potenciální zahraniční finanční příspěvky obdržené korejskou firmou představují zahraniční subvence, a pokud ano, zda tyto zahraniční subvence narušují vnitřní trh. Přezkum se týká dodržování nařízení o zahraničních subvencích (FSR) narušujících vnitřní trh z roku 2022.



Tendr vyhrála korejská společnost KHNP a neuspěla v něm francouzská firma EDF. Podpis finální dohody k Dukovanům z iniciativy EDF zablokoval minulý týden předběžným opatřením i Krajský soud v Brně. EDF svou žalobou napadla rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) podle nějž byl tendr v pořádku. Soud zatím o žalobě nerozhodl.



KHNP loni uspěla v tuzemském jaderném tendru, vláda její nabídku upřednostnila před společnostmi EDF a Westinghouse. První blok v Dukovanech by měl být hotový v roce 2036. Stavba nových jaderných bloků v Česku by měla být největší tuzemskou zakázkou v historii. Náklady při aktuálně preferované výstavbě dvou reaktorů v Dukovanech při současných cenách činí 407 miliard korun.