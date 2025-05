Řecké ekonomice se daří. První záchranný balíček splatí o 10 let dříve

Řecký ministr financí Kyriakos Pierrakakis oznámil, že Řecko plánuje splatit půjčku z prvního záchranného balíčku o deset let dříve. „Mělo by to být celé za námi v roce 2031,“ řekl Pierrakakis v rozhovoru pro Bloomberg a dodal, že rozhodnutí splatit půjčku dříve zemi dlouhodobě prospěje.

Podle současného plánu má Řecko na splácení dluhu z pomocného balíčku čas až do roku 2041. Nicméně zemi se povedlo zaplatit některé půjčky před dobou splatnosti a pokračovat v předčasném splácení plánuje i letos.

Z původních šedesáti miliard eur, které Řecko zachránily v roce 2010, stále dluží zemím eurozóny 31,6 miliardy. Během téměř deset let trvající dluhové krize obdrželo Řecko celkem tři finanční injekce.

Krok k předčasnému splacení dalších půjček přichází v době, kdy Řecko překonává své fiskální cíle. Státní dluh se minulý rok dostal na 153,6 procenta HDP, o čtyřicet bazických bodů níže, než byl cíl. Letos se očekává pokles pod 150 procent HDP.

Řecko se v minulém roce dostalo mezi šest zemí, které měly přebytkový rozpočet. Za silné hospodářské výsledky vděčí zejména úspěšnému boji s daňovými úniky. Pierrakakis očekává, že Řecko bude hospodařit s přebytkovým rozpočtem i v nejbližších letech.

Zemi v roce 2018 pomohlo také schválení souboru opatření na zmírnění dopadu půjček. Rozhodnutí Řecku umožňuje začít splácet druhý záchranný balíček až v roce 2033.

Zdroj: Bloomberg