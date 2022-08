Nejzranitelnější měny na rozvíjejících se trzích. Koruna, zlotý i forint nyní čelí riziku recese eurozóny

Hlavní měny střední a východní Evropy jsou v ohrožení nejen z důvodu války na Ukrajině, ale také recese eurozóny. Podle údajů shromážděných agenturou Bloomberg jsou obchodníci k maďarskému forintu, polskému zlotému a české koruně medvědější než k jakékoli jiné měně rozvíjejících se zemí kromě ruského rublu a turecké liry. A , Fidelity International i InTouch Capital Markets očekávají, že právě střední a východní Evropa bude v případě oslabení eura trpět více než jiné rozvíjející se trhy.



Tyto tři měny jsou považovány za obzvláště zranitelné vůči kolísající poptávce z eurozóny, která nakupuje asi 60 % exportu z těchto zemí. "Vůči východoevropským měnám jsme opatrní a negativní," uvedl peněžní manažer Fidelity International v Londýně Paul Greer, který sází na další poklesy zlotého a koruny vůči dolaru. Tento region „je nejzranitelnějším na rozvíjejících se trzích" v oblasti měn, domnívá se Greer.

Mezinárodní měnový fond v červenci varoval, že světová ekonomika může být brzy na pokraji recese a vyhlídky pro eurozónu vypadají obzvlášť hrozivě kvůli rekordní inflaci a vyšší pravděpodobnosti přerušení dodávek energií z Ruska. Pokud euro dlouhodobě klesne pod paritu s dolarem, zaznamenají tyto měny pravděpodobně největší poklesy na rozvíjejících se trzích vzhledem k jejich expozici na poptávku z eurozóny i na dodávky plynu, uvedli stratégové . Na konci července tato americká banka snížila svůj tříměsíční cíl pro euro na 0,99 dolaru z 1,05 dolaru.



„Evropa je v této fázi mnohem zranitelnější, takže je rozumné předpokládat, že měny střední a východní Evropy budou mít horší výkon, zvláště pokud eurodolar klesne,“ domnívá se Piotr Matys, hlavní měnový analytik u společnosti InTouch Capital Markets.



Dvouciferný pokles



Měny tohoto regionu patří navíc mezi nejvíce zasažené únorovou ruskou invazí na Ukrajinu. Od začátku války oslabil forint vůči dolaru o 17 % a vůči euru o 8,2 %. Zlotý v uvedeném období ztratil vůči americké měně 12 %, zatímco koruna se propadla o 9,5 %.



Rostoucí napojení těchto měn na euro zároveň navyšuje pravděpodobnost přenesení jakéhokoli oslabení eura. Na páru s dolarem mají všechny tři měny inverzní korelaci s eurem okolo minus 0,8, kde minus 1 by znamenalo, že se budou pohybovat v těsném souladu s eurem.



Rychlé utažení měnové politiky v Maďarsku sice prozatím pomohlo stabilizovat forint poté, co se v červenci propadl na rekordní minimum vůči euru. Nicméně tuto měnu tíží skutečnost, že vláda premiéra Viktora Orbána dosud nezajistila přístup k fondům Evropské unie na obnovu po pandemii.



V Polsku úřady dosáhly většího pokroku v jednáních s exekutivou EU o přístupu k prostředkům na obnovu. Ale polská centrální banka země se blíží konci cyklu zpřísňování měnové politiky, který zvýšil její klíčovou sazbu na 6,5 %, ve srovnání s 10,75 % v Maďarsku.



Nejstabilnější je česká koruna, a to především díky měnovým intervencím centrální banky. Ta minulý týden ponechala svou klíčovou úrokovou sazbu beze změny na 7 %, čímž naplnila plán nového guvernéra Aleše Michla zastavit agresivní utahování měnové politiky. To dává tvůrcům politiky čas na posouzení dalšího vývoje ekonomiky a dopadu současných úrovní sazeb, napsal guvernér ve svém sloupku.



Vyhlídky pro tento region zůstávají smíšené, řekl Oliver Harvey, který v , který zde vede měnový výzkum pro střední a východní Evropu, Střední východ, Afriku a Latinskou Ameriku. Obavy o maďarskou ekonomiku byly zohledněny, ale koruna pravděpodobně začne za svými regionálními protějšky zaostávat, protože Česká republika ztrácí svou konkurenceschopnost a tempo intervencí se zmírňuje, řekl. Pokles eura pod paritu tažený zhoršením konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou a jeho přeléváním do ekonomiky eurozóny, by vyvolal špatný výkon těchto měn,“ doplnil Harvey.

Zdroj: Bloomberg