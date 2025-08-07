Hledat v komentářích

Rozbřesk: ČNB dnes sazby nezmění, důležitá bude rétorika

07.08.2025 8:52, aktualizováno: 7.8. 10:34
Autor: Jan Bureš & Jan Čermák & Dominik Rusinko, Patria Finance a ČSOB Finanční trhy

ČNB dnes podruhé v řadě ponechá úrokové sazby beze změny na 3,5 %. Panuje na tom shoda nejen napříč analytiky, ale tento scénář plně zaceňuje i tuzemský peněžní trh. A popravdě není se příliš čemu divit – komunikace centrálních bankéřů byla tentokrát velmi explicitní. Na vyloženě jestřábí notu zahrála zejména viceguvernéra Eva Zamrazilová, podle které je proces snižování úrokových sazeb téměř jistě u konce.

Podobně jako v červnu zůstanou sazby stabilní z důvodu přetrvávajících proinflačních tlaků. Jde primárně o zvýšenou jádrovou inflaci, která reflektuje sílu domácích cenových tlaků a je přímo ovlivnitelná úrokovými sazbami ČNB. Inflační ohniskem je zejména sektor služeb – ať již jde o zvýšené tlaky v pohostinství a hoteliérství, nebo zdražující nájemné společně s náklady vlastnického bydlení (tzv. imputované nájemné). Právě do posledních dvou kategorií se propisuje překotné zdražování na nemovitostním trhu.

Centrální bankéři budou mít k dispozici novou prognózu, která může přinést lehkou revizi letošní inflace směrem vzhůru z květnových 2,5 %. Jak upozornila Eva Zamrazilová, je možné, že k pozitivní revizi dojde i v případě růstu HDP (z původních 2 % v roce 2025 a 2,1 % v roce 2026) díky odeznění rizik spojených s americko-evropskou obchodní válkou. Trajektorie úrokových sazeb signalizující nejdříve stabilitu a poté jejich mírný pokles, ale i díky silnější - a protiinflačním způsobem působící - koruně, nemusí doznat významnějších změn.

Právě oproti prognóze nad očekávání silnější kurz koruny je hlavním holubičím argumentem. Ten ale (prozatím) nebude dostatečně robustní, aby změnil rovnováhu v bankovní radě. Vedle stability sazeb zároveň očekáváme jestřábí rétoriku guvernéra Aleše Michla na tiskové konferenci, která bude výhledově akcentovat výrazně omezený prostor pro nižší úrokové sazby.

*** TRHY ***

Koruna

Koruna před dnešním zasedáním ČNB setrvává na dohled úrovně 24,60 EUR/CZK. Stabilita úrokových sazeb je dnes prakticky tutovkou, z pohledu koruny tedy bude zajímavá především doprovodná rétorika guvernéra Aleše Michla. Jelikož trhy obecně kalkulují s jestřábí rétorikou, prostor pro významnější zisky koruny není velký, a to ani pohledem na možné tržní přecenění.

Dnes ráno bude publikován výsledek tuzemského maloobchodu za červen. Už podle komentáře statistického úřadu k bleskovému odhadu HDP se dá tušit, že spotřebitelský apetit zůstal silný i na konci druhého čtvrtletí, povzbuzen pokračujícím růstem reálných mezd a nárůstem spotřebitelské důvěry. Spotřeba domácnosti tak zůstane hlavním motorem tuzemské ekonomiky.

Eurodolar

Pár EUR/USD pokračoval po několikadenní pauze v pohybu směrem vzhůru. Série slabších čísel z trhu práce a spekulace o holubičích nominacích do vedení Fedu trhy propsaly do již takřka jistě očekávaného poklesu oficiálních sazeb na zářijovém zasedání.

Dnes budou z tohoto pohledu zajímavá čísla o týdenních dávkách v nezaměstnanosti v USA, která doplní další dílek do skládačky. V příštím týdnu pak obraz zkompletuje číslo za červencovou inflaci.

 

