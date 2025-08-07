Začala platit nová americká cla vůči desítkám zemí. Trump si slibuje stovky miliard dolarů i investice

|Becton Dickinson & Co (06/25 Q3, Bef-mkt)
|Block Inc (06/25 Q2, Aft-mkt)
|Celsius Holdings Inc (06/25 Q2, Bef-mkt)
|CommScope Holding Co Inc (06/25 Q2, Bef-mkt)
|ConocoPhillips (06/25 Q2, Bef-mkt)
|Constellation Energy Corp (06/25 Q2, Bef-mkt)
|Crocs Inc (06/25 Q2, Bef-mkt)
|Čína - Obchodní bilance, mld. USD
|Datadog Inc (06/25 Q2, Bef-mkt)
|Eli Lilly & Co (06/25 Q2, Bef-mkt)
|Expedia Group Inc (06/25 Q2, Aft-mkt)
|Gilead Sciences Inc (06/25 Q2, Aft-mkt)
|Cheniere Energy Inc (06/25 Q2, Bef-mkt)
|Kratos Defense & Security Solutions Inc (06/25 Q2, Aft-mkt)
|Merck KGaA (06/25 Q2, Bef-mkt)
|Monster Beverage Corp (06/25 Q2, Aft-mkt)
|MP Materials Corp (06/25 Q2, Aft-mkt)
|Nebius Group NV (06/25 Q2, Bef-mkt)
|Peloton Interactive Inc (06/25 Q4, Bef-mkt)
|Pinterest Inc (06/25 Q2, Aft-mkt)
|Rheinmetall AG (06/25 Q2, Bef-mkt)
|Rocket Lab Corp (06/25 Q2, Aft-mkt)
|Siemens AG (06/25 Q3, Bef-mkt)
|SoundHound AI Inc (06/25 Q2, Aft-mkt)
|Take-Two Interactive Software Inc (06/25 Q1, Aft-mkt)
|Trade Desk Inc/The (06/25 Q2, Aft-mkt)
|Twilio Inc (06/25 Q2, Aft-mkt)
|Vistra Corp (06/25 Q2, Bef-mkt)
|Warner Bros Discovery Inc (06/25 Q2, Bef-mkt)
|7:00
|Allianz SE (06/25 Q2)
|7:00
|Deutsche Telekom AG (06/25 Q2)
|7:00
|KBC Group NV (06/25 Q2)
|8:00
|DE - Průmyslová výroba, y/y
|9:00
|CZ - Maloobchodní tržby, y/y
|13:00
|UK - Jednání BoE, základní sazba
|14:00
|Ralph Lauren Corp (06/25 Q1)
|14:00
|Sempra (06/25 Q2)
|14:30
|CZ - Měnové jednání ČNB, zákl. sazba
|14:30
|USA - Nové žádosti o dávky v nezam.