Detail - články
ČNB ponechala sazby beze změny

ČNB ponechala sazby beze změny

07.08.2025 14:30, aktualizováno: 7.8. 15:14
Autor: Redakce, Patria.cz

Aktualizováno

Bankovní rada České národní banky (ČNB) podle očekávání ponechala na svém čtvrtečním měnovém zasedání základní úrokovou sazbu na 3,5 procenta. Na této úrovni je sazba od května, v červnu centrální banka – stejně jako dnes – sazby nezměnila. Rozhodnutí sedmičlenné rady bylo jednomyslné.

ČNB současně rozhodla o ponechání diskontní sazby na 2,50 % a lombardní sazby na 4,50 %.

Guvernér Aleš Michl na tiskové konferenci prohlásil, že inflace by se měla po zbytek letošního roku pohybovat nad dvěma procenty, přičemž jádrová inflace zůstane v následujících čtvrtletích zvýšená. Pokračující inflační tlaky tak podle něj momentálně další sníženi sazeb znemožňují.

I když se inflace od začátku roku drží dvouprocentního cíle ČNB, tak guvernér zdůraznil, že je potřeba stále držet přísnou měnovou politiku, protože dynamika úvěrů se zvyšuje stejně jako poptávka domácností a ceny služeb nadále rostou.

Za proinflační riziko bankovní rada označila i spuštění evropského systému emisních povolenek ETS 2, který se bude od roku 2027 vztahovat na emise v dopravě a ve vytápění pro domácnosti.

Nová prognóza

ČNB ve své nové makroekonomické prognóze zlepšila výhled růstu tuzemské ekonomiky. Centrální banka odhaduje, že letos i příští rok české HDP vzroste o 2,6 procenta. V květnu ČNB predikovala, že letošní růst dosáhne dvou procent. Pro rok 2027 banka počítá s růstem 2,9 procenta.

Průměrná inflace letos podle ČNB bude 2,6 procenta, v květnu odhadovala 2,5 procenta. V příštím roce má pak růst spotřebitelských cen zvolnit na průměrných 2,3 procenta, v roce 2027 by měla zrychlit na 2,5 procenta.


Váš názor
  • Přidat názor
    a bába je v řiti
    07.08.2025 15:23

    měli sazby zvýšit, ekonomika růst letos 2,6 a příští rok také a na 27 predikují ještě vyšší růst, navíc silný růst reálných mezd, tak čím ted bude bláboliš strašit :o)
    Mike -Green D. is killing Europe
