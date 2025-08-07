ČNB ponechala sazby beze změny

Bankovní rada České národní banky (ČNB) podle očekávání ponechala na svém čtvrtečním měnovém zasedání základní úrokovou sazbu na 3,5 procenta. Na této úrovni je sazba od května, v červnu centrální banka – stejně jako dnes – sazby nezměnila. Rozhodnutí sedmičlenné rady bylo jednomyslné.

ČNB současně rozhodla o ponechání diskontní sazby na 2,50 % a lombardní sazby na 4,50 %.

Guvernér Aleš Michl na tiskové konferenci prohlásil, že inflace by se měla po zbytek letošního roku pohybovat nad dvěma procenty, přičemž jádrová inflace zůstane v následujících čtvrtletích zvýšená. Pokračující inflační tlaky tak podle něj momentálně další sníženi sazeb znemožňují.

I když se inflace od začátku roku drží dvouprocentního cíle ČNB, tak guvernér zdůraznil, že je potřeba stále držet přísnou měnovou politiku, protože dynamika úvěrů se zvyšuje stejně jako poptávka domácností a ceny služeb nadále rostou.

Za proinflační riziko bankovní rada označila i spuštění evropského systému emisních povolenek ETS 2, který se bude od roku 2027 vztahovat na emise v dopravě a ve vytápění pro domácnosti.

Nová prognóza

ČNB ve své nové makroekonomické prognóze zlepšila výhled růstu tuzemské ekonomiky. Centrální banka odhaduje, že letos i příští rok české HDP vzroste o 2,6 procenta. V květnu ČNB predikovala, že letošní růst dosáhne dvou procent. Pro rok 2027 banka počítá s růstem 2,9 procenta.

Průměrná inflace letos podle ČNB bude 2,6 procenta, v květnu odhadovala 2,5 procenta. V příštím roce má pak růst spotřebitelských cen zvolnit na průměrných 2,3 procenta, v roce 2027 by měla zrychlit na 2,5 procenta.