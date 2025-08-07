Hledat v komentářích

Červnový maloobchod potvrdil solidní kondici spotřebitelů

Červnový maloobchod potvrdil solidní kondici spotřebitelů

07.08.2025 10:01
Autor: Dominik Rusinko, ČSOB

Červnový výsledek maloobchodních tržeb sice lehce zaostal za očekáváním, potvrdil ale solidní kondici spotřebitelské poptávky, která je nyní hlavním růstovým motorem české ekonomiky. V meziročním vyjádření vzrostly tržby o 4,5 % (naše očekávání +4,9 %), oproti květnu pak došlo k mírnému růstu o 0,3 %. Za první polovinu tohoto roku se maloobchodní tržby zvýšily v souhrnu o 4,2 % díky pokračujícímu růstu reálných mezd a lepší spotřebitelské nálady.

V červnu rostly tržby napříč jednotlivými kategoriemi s výjimkou počítačových a komunikačních zařízení (-4 %). V kategorii nepotravinářského zboží rostly tržby tempem 5,5 %, plusové znaménko hlásí po slabém květnu také potraviny (0,8 %). Oproti roku 2019 jsou však maloobchodní tržby za prodej potravin stále nižší o více než devět procent. Naproti tomu tahounem maloobchodu zůstávají internetoví prodejci, jejichž tržby v květnu narostly o 10,3 %. Oproti předpandemické úrovni jsou tržby v této kategorii vyšší o téměř 70 %.

maloobchod

Směrem ke druhé polovině roku zůstávají vyhlídky na vývoj spotřebitelské poptávky optimistické. V červenci citelně narostla spotřebitelská důvěra, která je nyní nejvyšší od září 2021. V růstu budou pokračovat také reálné mzdy díky svižné dynamice nominálních mezd a zkrocené inflaci. Prostor pro oživení je stále významný i kvůli tomu, že tuzemská reálná spotřeba zůstává jako jediná v EU viditelně pod předpandemickou úrovní z konce roku 2019.

V letošním roce odhadujeme růst české ekonomiky o zhruba 2 %. Při stagnujícím průmyslu bude hlavní hybnou silou právě spotřebitelská poptávka. Rizikem pro její další oživení – byť zatím ne bezprostředním – může být vývoj na tuzemském trhu práce, zvláště pokud by mělo dojít k nad očekávání silnému ochlazení a poklesu zaměstnanosti.

 

Kalendář událostí
ČasUdálost
Becton Dickinson & Co (06/25 Q3, Bef-mkt)
Block Inc (06/25 Q2, Aft-mkt)
Celsius Holdings Inc (06/25 Q2, Bef-mkt)
CommScope Holding Co Inc (06/25 Q2, Bef-mkt)
ConocoPhillips (06/25 Q2, Bef-mkt)
Constellation Energy Corp (06/25 Q2, Bef-mkt)
Crocs Inc (06/25 Q2, Bef-mkt)
Čína - Obchodní bilance, mld. USD
Datadog Inc (06/25 Q2, Bef-mkt)
Eli Lilly & Co (06/25 Q2, Bef-mkt)
Expedia Group Inc (06/25 Q2, Aft-mkt)
Gilead Sciences Inc (06/25 Q2, Aft-mkt)
Cheniere Energy Inc (06/25 Q2, Bef-mkt)
Kratos Defense & Security Solutions Inc (06/25 Q2, Aft-mkt)
Merck KGaA (06/25 Q2, Bef-mkt)
Monster Beverage Corp (06/25 Q2, Aft-mkt)
MP Materials Corp (06/25 Q2, Aft-mkt)
Nebius Group NV (06/25 Q2, Bef-mkt)
Peloton Interactive Inc (06/25 Q4, Bef-mkt)
Pinterest Inc (06/25 Q2, Aft-mkt)
Rheinmetall AG (06/25 Q2, Bef-mkt)
Rocket Lab Corp (06/25 Q2, Aft-mkt)
Siemens AG (06/25 Q3, Bef-mkt)
SoundHound AI Inc (06/25 Q2, Aft-mkt)
Take-Two Interactive Software Inc (06/25 Q1, Aft-mkt)
Trade Desk Inc/The (06/25 Q2, Aft-mkt)
Twilio Inc (06/25 Q2, Aft-mkt)
Vistra Corp (06/25 Q2, Bef-mkt)
Warner Bros Discovery Inc (06/25 Q2, Bef-mkt)
7:00Allianz SE (06/25 Q2)
7:00Deutsche Telekom AG (06/25 Q2)
7:00KBC Group NV (06/25 Q2)
8:00DE - Průmyslová výroba, y/y
9:00CZ - Maloobchodní tržby, y/y
13:00UK - Jednání BoE, základní sazba
14:00Ralph Lauren Corp (06/25 Q1)
14:00Sempra (06/25 Q2)
14:30CZ - Měnové jednání ČNB, zákl. sazba
14:30USA - Nové žádosti o dávky v nezam.
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět