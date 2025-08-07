Červnový maloobchod potvrdil solidní kondici spotřebitelů

Červnový výsledek maloobchodních tržeb sice lehce zaostal za očekáváním, potvrdil ale solidní kondici spotřebitelské poptávky, která je nyní hlavním růstovým motorem české ekonomiky. V meziročním vyjádření vzrostly tržby o 4,5 % (naše očekávání +4,9 %), oproti květnu pak došlo k mírnému růstu o 0,3 %. Za první polovinu tohoto roku se maloobchodní tržby zvýšily v souhrnu o 4,2 % díky pokračujícímu růstu reálných mezd a lepší spotřebitelské nálady.



V červnu rostly tržby napříč jednotlivými kategoriemi s výjimkou počítačových a komunikačních zařízení (-4 %). V kategorii nepotravinářského zboží rostly tržby tempem 5,5 %, plusové znaménko hlásí po slabém květnu také potraviny (0,8 %). Oproti roku 2019 jsou však maloobchodní tržby za prodej potravin stále nižší o více než devět procent. Naproti tomu tahounem maloobchodu zůstávají internetoví prodejci, jejichž tržby v květnu narostly o 10,3 %. Oproti předpandemické úrovni jsou tržby v této kategorii vyšší o téměř 70 %.

Směrem ke druhé polovině roku zůstávají vyhlídky na vývoj spotřebitelské poptávky optimistické. V červenci citelně narostla spotřebitelská důvěra, která je nyní nejvyšší od září 2021. V růstu budou pokračovat také reálné mzdy díky svižné dynamice nominálních mezd a zkrocené inflaci. Prostor pro oživení je stále významný i kvůli tomu, že tuzemská reálná spotřeba zůstává jako jediná v EU viditelně pod předpandemickou úrovní z konce roku 2019.



V letošním roce odhadujeme růst české ekonomiky o zhruba 2 %. Při stagnujícím průmyslu bude hlavní hybnou silou právě spotřebitelská poptávka. Rizikem pro její další oživení – byť zatím ne bezprostředním – může být vývoj na tuzemském trhu práce, zvláště pokud by mělo dojít k nad očekávání silnému ochlazení a poklesu zaměstnanosti.