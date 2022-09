S&P 500 přerušil čtyřdenní propad; AMD a Nvidia hluboko propadly

Americké trhy dnes prošly další volatilní seancí, ovšem tentokrát to mělo pro investory šťastný konec, když index S&P 500 přerušil čtyři poklesy v řadě, aby nakonec zavřel silnější o 0,3 %. Index ekonomické aktivity ISM v průmyslu v srpnu vzrostl na 52,8 bodu, zatímco analytici v průměru očekávali 51,9 b. Je to dalším potvrzením, že americká ekonomika není vůbec ve špatné kondici, a dalším takovým potvrzením může být i zítřejší report z trhu práce, kde analytici odhadují vytvoření 300 tisíc nových pracovních míst mimo zemědělství.



Hlavním tématem na Wall Street byla zpráva ze včerejšího pozdního večera ohledně amerických plánů na omezování vývozů mikroprocesorů do Číny. Tyto zprávy měly největší vliv na společnosti , AMD nebo . Všechny tyto tři tituly v úvodu obchodování výrazně ztrácely, avšak v závěru rychel tyto ztráty mazaly. Zatímco akcie dokonce obrátily do zelených čísel, akcie AMD odepsaly 3 % a akcie propadly o 7,6 %. sice oznámila, že na jeden ze svých klíčových produktů obdržela od vlády povolení na pokračování vývozu, ale zdá se, že to investory příliš neuklidnilo.



K nejistotě na trhu přispěly i zprávy z Číny ohledně nových lockdownů v souvislosti s Covid-19. Právě to ale mělo pozitivní dopad na akcie výrobců vakcín, jako je Biontech nebo Moderna, které posílily o více než 2 %.