Evropské trhy vyčkávají na další impulzy; banky pokračují rally a jsou na tříměsíčních maximech

Evropské trhy otevírají bez větších změn, když investoři vyčkávají na další impulzy v podobě makroekonomických dat ze zámoří. V 14:30 budou v USA zveřejněny maloobchodní tržby za srpen, nebo také indexy průmyslové aktivity v oblasti New Yorku a Filadelfie. Investoři už postupně ladí své pozice a očekávání před blížícím se zasedáním amerického Fedu, který by již příští středu měl přistoupit k dalšímu zvýšení sazeb o 0,75 %.



Investoři jako by si začínali uvědomovat, že prostředí s vysokými sazbami by mohlo bankám nakonec pomoci dobře zvládnout i případnou recesi. I díky tomu se drží pozitivní sentiment v evropském bankovním sektoru, kde dnes index bank Stoxx 600 Banks roste o 2,4 %. Tento index v minulém týdnu posílil o 4,5 % a v tomto týdnu již přidává dokonce přes 5 %, když se dostává na nejvyšší úroveň od 10. června. Více než 3% růst si dnes připisují akcie nebo ING.



Optimismus u evropských bank se projevuje i na pražské burze, kde akcie rostou až o 4 %, když se obchodují nejvýše od konce června. Procentní zisk si připisují i akcie , Monety nebo . Index PX tak roste o 1,3 %.