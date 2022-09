PE amerických akcií pouze mezi 12 – 13? Vlastně žádná finance fiction...

Před několika dny jsem tu psal, že při cca 2 % potenciálu americké ekonomiky by férové PE amerického trhu (indexu SPX) mohlo dosahovat něco nad 12. Nyní se přitom pohybuje kolem 17. Valuační finance fiction? Z určitého pohledu vůbec ne.



Po finanční krizi nastalo období několika let, kdy se PE indexu SPX opakovaně pokoušelo prorazit hranici 13. To jen pro připomenutí toho, že valuační násobky vysoko nad touto hranicí nebyly v pokrizových letech vždy standardem. Moje úvaha o onom férovém PE mezi 12 – 13 ovšem nestojí na (ne)rýmující se historii, ale na zmíněném fundamentu. Krátce připomenu:



Dejme tomu, že bychom mířili do prostředí, kdy by se inflace vrátila k 2 %. Nominální růst ekonomiky by pak při potenciálu (udržitelném reálném růstu) u 2 % dosahoval 4 %. Dejme tomu, že výnosy desetiletých dluhopisů by dosahovaly stejné výše, tedy 4 %. S rizikovou prémií na 5,5 % by tedy požadovaná návratnost u akciového trhu dosahovala 9,5 %. Pokud by obchodované firmy vyplácely 55 % svých zisků na dividendách a zisky rostly o 5 %, férové (popsaným fundamentem ospravedlněné) PE by se pohybovalo na hodnotě 12,22 (výplatní poměr dělený rozdílem požadované návratnosti a růstu). Zisky by zde přitom rostly dlouhodobě rychleji, než nominální produkt, což je optimistický předpoklad (na čistě matematické rovině, tak třeba s ohledem na to, co se strukturálně může dít s trhem práce). Viz i onen článek z úterý.



Jak jsem uvedl, současné PE se pohybuje kolem 17, je tedy vysoko nad zmíněnou vypočtenou hodnotou. Na počátku týdne jsem psal, že to znamená jediné: V jednom či více předpokladech je trh optimističtější – je optimističtější ohledně poměru požadované návratnosti a očekávaného růstu. Dnes pak směřuji k tomu, na co v jedné své analýze poukazuje Alpine Macro:



Je známo, že již řadu let tvoří velkou část kapitalizace amerického trhu velké technologické firmy. Někdy se hovoří o FAANG. V Alpine se (pro mě docela pochopitelně) nezabývají Netflixem, zaměřili se na , , , Google a . Přesněji řečeno na to, jaká je valuace celého indexu, pokud dáme stranou PE těchto firem. Výsledek?



Alpine Macro tvrdí, že po vyloučení FAAMG se nyní PE amerického trhu pohybuje kolem 13. Na vrcholu v roce 2021 dosahovalo hodnot u 30, takže tu proběhla mohutná valuační korekce. Na rozdíl od celého trhu ale na úrovně, které se už dají považovat za poměrně nízké. I když na přelomu let 2017 a 2018 dosahovalo ono o FAAMG očištěné PE hodnot ještě nižších, kolem 12. A jednu chvíli při propadu roku 2020 bylo i pod 10.



Vše se tedy dá interpretovat tak, že akcie mimo FAAMG jsou již nyní cca naceněny na onen fundament popsaný výše. V tomto segmentu trhu tedy nejde o žádnou finance fiction, ale o aktuální realitu. A u FAAMG platí to, co jsem psal – zde je poměr „očekávaný růst/požadovaná návratnost“ podle investorů mnohem lepší. Což se odráží ve valuacích těchto akcií a následně i ve valuacích celého trhu zahrnujícího FAAMG.