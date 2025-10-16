Hledat v komentářích

Detail - články
Existují ziskové bubliny?

Existují ziskové bubliny?

16.10.2025 17:46
Autor: Jiří Soustružník

Když ceny akcií rostou díky vyšším ziskům obchodovaných firem, má taková rally, či dokonce býčí trh, obecně pevnější základ, než když růst táhnou nahoru valuace. Nemůže ale existovat něco jako bublina na ziscích (popřípadě v celé ekonomice)?

Na úvod se podívejme na vývoj zisků obchodovaných společností na hlavních světových trzích. Dá se vnímat jako základ americké akciové „výjimečnosti“. Minulý týden jsem tu sice ukazoval, že na americkém trhu dlouhodobě rostou valuační násobky – ceny tedy nejsou taženy trendově nahoru jen zisky. Ty v tomto příběhu ale hrají významnou roli. A zbytek světa za nimi znatelně zaostává: Zatímco index SPX 500 je nyní ve srovnání s rokem 2016 se zisky obchodovaných firem cca 2,3 krát výš, u Evropy je to asi o 1,6 krát výš a u rozvíjejících se trhů 1,4 krát výš:
1
Zdroj: X

V případě USA a Evropy obrázek v principu koresponduje i s tím, kde jsou (odhadovány) potenciály obou ekonomik. V prvním případě to totiž bývá potenciální růst odhadován kolem 2 %, zatímco v druhém u 1 %. K otevírání oněch ziskových nůžek pak samozřejmě přispívá i sektorové složení trhů. Přesněji řečeno to, jak velkou roli hrají v USA velké technologické firmy s velkou schopností generovat vyšší a vyšší zisky a cash flow. Co pak ona otázka týkající se bublin na ziscích a/nebo v ekonomice?

Úvahy o bublinách v ekonomice se vedly například během tzv. krize v eurozóně. Třeba ve vztahu ke Španělsku, které prošlo „realitní bublinou“. Docházelo totiž k prudkému růstu cen nemovitostí a ty se také stavěly vysokým tempem. Po několik letech k tomu podle některých odhadů docházelo tempem, které převyšovalo množství postavených domů v Německu, Francii a Anglii dohromady. Stavebnictví tak hrálo významnou roli v rámci celé ekonomické aktivity a tudíž samozřejmě i v rámci zisků generovaných ve španělském hospodářství.

Ceny realit následně částečně korigovaly, tempo stavby nových domů kleslo a celkově by vývoj mohl odpovídat nějakému volnému vnímání toho, co je bublina. Nicméně nezapomínejme na následující:

Za prvé, již realizované zisky jsou skutečně vydělané, nikdo je firmám nevezme - jsou v rozvaze ve formě zadržené hotovosti, byly jimi splaceny dluhy, nebo byly vyplaceny). Nejsou tudíž to samé jako bublinové ceny, které mohou vždy klesnout a s nimi se vypařit veškeré „zisky“ akciové.

Za druhé, může dojít k tomu, že celá ekonomika po nějakou dobu operuje nad svým potenciálem, poptávka převyšuje nabídku, hospodářství se přehřívá, zvyšují se inflační tlaky. Hovořit pak kvůli tomu o bublině ale není namístě – vyrábí se reálné věci, které jsou reálně poptávány. Problém je „jen“ v tom, že dlouhodobě je ekonomika není schopna požadovaným tempem nabízet. Což také znamená, že dlouhodobě firmy nemusí být tak ziskové, jako během vrcholné fáze cyklu. Ale ne kvůli tomu, že by během ní vznikla nějaká zisková bublina. Čistě proto, že míra aktivity není udržitelná.

Za třetí, může nastat situace, kdy v některém sektoru dojde k, řekněme, iracionalitě, a vyrábí se tu více, než odpovídá poptávce současné a budoucí. Pak celkově nemusí ani zdaleka docházet k přehřívání celé ekonomiky. Dochází spíše k tomu, že její zdroje jsou ve větší či menší míře používány neefektivně - je jimi plýtváno na něco, co nemá hodnotu. V takovém případě v daném sektoru mohou být dlouhodobě udržitelné zisky mnohem níže, než během jeho „bubliny“. Opak ale může platit o zbytku ekonomiky, respektive celkovém využití zdrojů a jejich odměn.

S případnými úvahami o bublinách na ziscích bych proto byl opatrný. I ve vztahu k tomu, že současné zisky amerických obchodovaných firem jsou vysoko nad téměř stoletým trendem (viz jeden z nedávných článků). I kdyby k němu nakonec (opět) korigovaly, nechápal bych to jako nějaké praskání bubliny. Ze stejného důvodu, jako jsem zmínil výš – jde o reálné zisky, reálnou hodnotu, ne pokles nafouknutých cen, za kterými nic reálného nebylo. Takový návrat k průměru, či historickému ziskovému standardu by teoreticky mohl přijít třeba kvůli obratu ve vývoji poměru zisků (mezd) k celkovým příjmům. To už je ale z jiného soudku.

 

    16.10.2025 19:44

    škoda, že nejsou zmíněny i tyto faktory: ___ 1. Antimonopolní úřady v posledních 30 letech .. hlavně v Americe...téměř vůbec nebránily vzniku oligopolů (!) až monopolů... zejména u velkých technologických firem...zčásti i ve vertikálE...MSFT... Alphabet...___
    SFX
      16.10.2025 19:57

      2.a) _A to nemluvě o různých vylobovaných daňových úlevách a žádném nebo směšně nízkém procentem zdanění mezinárodních příjmů v daňových rájích - právě u MEGACAP firem hlavně z USA (např. neplacení oprávněné digitální daně ze zisku je realitou ve většině evropských zemí..) ..... Trump dokonce vyhrožuje (!!) dalším zvýšením cla těm zemím, kteří ji už mají nebo se chystají .zavést. 2.b) __Výrazný POKLES _ DAŇOVÝCH SAZEB i v samotných USA... až o tři pětiny (!!) z původní sazby ....... Ještě v letech 1968 a 1969 byla průměrná sazba daně z příjmu korporací v USA až 53% (!!) ... a nyní.. po více redukcích (během vlád Republikánů)... včetně posledního výrazného snížení daní za Trumpovy vlády... je to už jen 21% (!) ... neboli snížení na jenom 40% původní sazby (!!) ... .také přispívá k obecně vyššímu Cash Flow...oproti EBIT zisku
      SFX
16.10.2025
17:46Existují ziskové bubliny?
16:18Investice Alibaby do AI už přinášejí zisky. Nasazuje ji velkém a sází na růst během Singles Day
15:36United Airlines (+72 % od dubna) vykázala vyšší než očekávaný zisk, ale slabší tržby  
14:28MercadoLibre: Nastal čas k dokupu?  
13:48UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.: Oznámení o výplatách úrokových výnosů z hypotečních zástavních listů
12:55Ningi Research: CCC uměle nafukuje zisky, obrat je účetní iluze
11:59RMS Mezzanine, a.s.: Vnitřní informace
11:19Další klíčový odborník Applu odchází do Mety. Snaha o revizi Siri se tak dále komplikuje
10:03Nový šéf Nestlé urychluje transformaci, plánuje propustit 16 000 zaměstnanců. Akcie +8 %
9:49Čipový gigant TSMC zvýšil čistý zisk o 39 procent a znovu vylepšil celoroční výhled tržeb
9:45Singapurský státní investiční fond žaluje Nio kvůli údajně nadhodnoceným tržbám, akcie ztrácí až 10 procent
8:49Zlatá horečka, Apple ztrácí dalšího experta a Francie doufá ve větší politickou stabilitu  
8:49Rozbřesk: Evropský průmysl opět zklamal, Německo svižně deindustrializuje
6:10Dalio o americké monetární politice a vývoji v Číně
15.10.2025
22:02Wall Street po krátké pauze opět roste, investoři sledují výsledkovou sezónu a obchodní napětí  
17:21Traders Talk: Obchodní válka, výsledková sezóna a rekordní zlato
16:44CNBC: Výrobci aut kvůli omezení vývozu vzácných zemin z Číny bijí na poplach
16:15RMS Mezzanine, a.s.: Vnitřní informace
15:29RMS Mezzanine, a.s.: Vnitřní informace
15:17Jsou společnosti nyní „lepší“ než během internetové bubliny?

