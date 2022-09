Akcie na konci cyklu zvedání sazeb

Na počátku roku jsem zde ukazoval, jak se akcie obvykle chovají kolem počátku cyklu zvedání sazeb. Měsíc se s měsícem sešel a začíná se uvažovat o tom, jak by se akcie mohly chovat na konci tohoto cyklu zvedání sazeb.



Následující graf od ukazuje, jak se historicky chovaly akcie ve chvíli, kdy výnosy dvouletých vládních dluhopisů dosáhly svého cyklického vrcholu (pro vztah mezi těmito výnosy a sazbami Fedu viz níže). Krátce řečeno, akcie si pár měsíců před vrcholem vybírají růstovou přestávku, dosažení vrcholu sazeb je ale obrací opět směrem nahoru. Za celé období více než dvou let, jehož středem je vrchol sazeb, jsou pak akcie v historickém standardu slušně v plusu:



Zdroj: Twitter



Otázkou samozřejmě je, zda jsme nyní již blízko konci zvedání sazeb, či ne. Včera jsem zde prezentoval pár predikcí dalšího vývoje inflace a sazeb. Zopakuji včerejší graf, podle kterého by sazby dosáhly vrcholu v prvním čtvrtletí příštího roku:



Zdroj: Twitter



Spojením prvního a druhého obrázku (a rovnítkem mezi sazbami Fedu a výnosy dvouletých dluhopisů) bychom tedy odvodili, že akcie by nyní měly růst až do prvních měsíců příštího roku, pak by přišla korekce cca jednoho čtvrtletí a zase růst. Ten by spíše měl odpovídat spíše oranžové křivce v prvním grafu, která ukazuje vývoj v obdobích, kdy Fed držel sazby po nějakou dobu vysoko (tj. nepřišel jejich rychlý pokles).



Vše samozřejmě můžeme doplnit úvahami „tentokrát jinak“. Ale to, že historie se „jen“ rýmuje, tu připomínám často. Dnes tak zakončím ještě výše avizovaným pohledem na vztah mezi výnosy krátkodobých dluhopisů a sazbami Fedu. Podle posledního grafu mají výnosy u vrcholů tendenci sazby kopírovat, či je spíše předbíhat:



Zdroj: Twitter



Pokud by ono předbíhání nastalo i nyní, dvouleté výnosy by obrátily dříve než sazby (druhý graf) a ona korekce (první graf) by nastala také o něco dříve. Nicméně pokud se někdo nechce pouštět do pochybného časování trhu, hlavní poselství prvního grafu je v tom, že už docela dlouho před koncem cyklu zvedání sazeb míří akcie trendově nahoru. Což je v souladu s obecnou charakteristikou ekonomického cyklu a vedoucí povahou akciového trhu.

Kdybychom pak brali celou věc z hlediska predikcí obráceně (z chování akcií predikovali sazby), dospějeme k následujícímu: Akciím se nahoru nijak nechce, takže v logice prvního grafu by akciový trh predikoval, že konec cyklu zvedání sazeb je ještě hodně daleko. Rozhodně dál než o čem hovoří DB (druhý graf).