Britská vláda zmasakrovala dluhopisy i libru. Závěr týdne pod tíhou špatných zpráv

Náladu investorů v posledních týdnech podlomila americká inflace spolu s jestřábím Fedem. Výrazně propadly dluhopisy, nárůst výnosů dostal pod tlak akcie a jejich kondici dál sráží klesající výhled pro fundament. Z tohoto soudku je například dnešní série horších indexů nákupních manažerů z eurozóny. Jenže to není vše. Že se podmínky zhoršují, dokládají přehodnocené výhledy pro akcie od velkých amerických bank. Dále to stále více vypadá, že strmý nárůst hypotéčních sazeb převáží zamrzající americký realitní trh směrem dolů. A k tomu se samozřejmě přidává technické varování s tím, jak se trhy blíží minimům z června.



Největší ránu však dnešnímu obchodování zasadila britská vláda. Nový kabinet byl v rozpočtových plánech ještě odvážnější, než se čekalo. Soubor fiskálních výdajů a deregulačních opatření doplnily výrazné škrty daní. Hlavní problém je v tom, že na to rozpočet nemá a že jde o jednoznačně proinflační krok. Deficit rozpočtu se z téměř 15 procent HDP stihl loni smrsknout na 6 procent, načež ho vláda hodlá znovu nafouknout. Ekonomika přitom pravděpodobně už vstupuje do recese, která dál přiškrtí příjmy. A aby toho nebylo málo, obsluha dluhu se podstatně zdraží kvůli zvedání sazeb.



Právě reakce měnové politiky je potom dalším důležitým aspektem. Když vláda šlape na plyn, centrální banka musí o to více brzdit, aby dokázala uřídit inflaci. Očekávání o sazbách BoE tak poskočily vzhůru, na nejbližším zasedání se trh kloní ke zvýšení o 100 bazických bodů a odhadovaný vrchol sazeb se výrazně posunul až na 5,4 procenta. Rozpočtové plány pak způsobily doslova masakr na britských státních dluhopisech, giltech. Jejich výnosy na středních splatnostech stoupaly přes půl procentního bodu, což se stalo naposledy před více než 30 lety, kdy Británie mířila k měnové krizi.



Že je trh k vládnímu plánu krajně skeptický, však nevidíme jen ve výprodeji dluhopisů. Libra za dnešek proti dolaru ztratila přes 3 procenta. To se u hlavních světových měn opravdu neděje často, navíc při takto výrazném vylepšení úrokového diferenciálu. Vnímaná rizikovost britských aktiv narůstá a důvěra jde dolů. Už dříve libra svou volatilitou odpovídala spíše rozvíjející se než vyspělé měně a vláda tomuto přerodu jde hodně naproti.



Na trzích se však problémy netýkají jen britských aktiv. Jak bylo uvedeno, problémů je dost a celkový mix vede ke strmému nárůstu averze k riziku. Výrazné ztráty kolem dvou procent vidíme na akciových trzích v Evropě i Americe. Dluhopisy v USA či kontinentální Evropě byly během dne místy úspěšné, ale nakonec na cenách klesají také. Dolar zůstává preferovanou měnou a k euru posiluje na 0,9725. Výrazný propad sledujeme na ropě i dalších energetických komoditách. Koruna sice dál slábne k dolaru, ale na páru s eurem si lehce polepšila na 24,60. Vzhledem k dění na hlavních trzích i rychlému pohybu kurzu koruny usuzujeme na aktivitu ČNB.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 18:08 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.6031 -0.2533 24.6844 24.5644 CZK/USD 25.3235 0.9890 25.3560 25.0425 HUF/EUR 406.6811 0.2694 407.2200 405.0779 PLN/EUR 4.7526 0.0132 4.7713 4.7279

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 6.9256 -0.5282 6.9805 6.9147 JPY/EUR 139.0950 -0.6358 140.2778 138.9042 JPY/USD 143.1750 0.5548 143.3350 141.7780

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8907 1.9305 0.8911 0.8711 CHF/EUR 0.9531 -0.8635 0.9624 0.9500 NOK/EUR 10.2986 0.5762 10.3107 10.2073 SEK/EUR 10.9463 0.5055 10.9553 10.8889 USD/EUR 0.9717 -1.2101 0.9850 0.9700

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.5293 1.5905 1.5302 1.5024 CAD/USD 1.3585 0.7233 1.3588 1.3468