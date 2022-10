Fed skončí se zvedáním sazeb a akcie porostou, domnívá se investiční ředitel Jim Paulsen

Je pěkné, že hotovost už zase generuje nějakou pozitivní návratnost. Existují ale zajímavější aktiva. Pro Bloomberg to uvedl Jim Paulsen, který působí jako investiční ředitel ve společnosti The Leuthold Group. Již nějaký čas hovoří o tom, že akcie mají před sebou rally a nyní tvrdí, že situace v americké ekonomice se kvůli zvyšování sazeb stává „dost neudržitelnou“.



Paulsen poukázal na to, že americká centrální banka zvedá sazby v době, kdy klesají ceny komodit, klesají indexy ISM a to samé se děje s inflačními očekáváními na dluhopisových trzích. K tomu je „dolar mimo kontrolu“ a celkově je podle experta situace extrémní. Což znamená, že někde bude muset dojít ke změně a tou změnou bude pravděpodobně monetární politika Fedu. Ten by podle Paulsena měl přestat se zvedáním sazeb. Pokud by k tomu došlo, akciový trh by před sebou měl nemalé zisky.



V popsaném případě by podle experta nikdo nebyl spokojený, kdyby držel jen hotovost. Jak ale bylo zmíněno, „je příjemné, když dluhopisy a hotovost opět něco vynášejí.“ Mimo jiné to přináší možnost lepší diverzifikace. Co akcie a jednotlivé sektory? Paulsen se podle svých slov dívá na současnou situaci jako na obdobu fáze, kdy se ekonomika dostává z recese. Dobře by si tak podle něj měly vést akcie a sektory, kterým prospívá raná fáze ekonomického cyklu.

Paulsenovým favoritem je sektor zboží dlouhodobé spotřeby. Jde o cyklické akcie, které podle experta také nejvíce trpěly kvůli vysoké inflaci. Důvodem je negativní tlak na marže, které byly vytvářeny nákladovými tlaky. Vysoká inflace ale zároveň poškozuje důvěru spotřebitele, což se nejvíce projevuje právě u tohoto typu zboží a firem. Jelikož pak investor čeká, že inflační tlaky začnou klesat, mělo by se to pozitivně projevit zejména na tomto sektoru.



Paulsen považuje za zajímavé i růstové firmy, a to hlavně ty malé. Následující graf od BofA ukazuje, jak se vyvíjí valuace malých firem. Jejich poměry cen a zisků na akcii nyní dosahují historicky velmi nízkých hodnot a jsou porovnatelné s valuacemi na dně finanční krize:





