Fed to může přehnat a dno na akciích nepřichází během zvedání sazeb, domnívá se expert z Guggenheim

O investiční příležitosti, která se dostaví jednou za generaci, hovořil na CNBC Scott Minerd z Guggenheim Partners Global. K aktuálnímu výhledu ale uvedl, že peněžní nabídka v USA klesá, Fed se řídí inflačními čísly, která představují „pohled do zpětného zrcátka“. A snaží se získat zpět ztracenou důvěru. To vše ale podle investora může vést k tomu, že to Fed se zvedáním sazeb a monetárním utahováním přežene.



Minerd tvrdí, že v minulosti akciový trh nikdy nedosáhl svého dna už v době, kdy centrální banka zvedala sazby. Domnívá se, že dobrým bodem vstupu na akciový trh by mohl být konec letošního roku. „Fed nemusí smýšlet stejným způsobem jako já,“ uvedl expert, podle kterého ke konci roku americká centrální banka skončí se zvedáním sazeb.



Minerd klade důraz na vývoj peněžní nabídky. Podle něj je příliš velký důraz kladen na sazby, zatímco nabídka peněz je opomíjena. Již na počátku roku investor napsal analýzu, ve které Fedu doporučoval, aby snižoval svou rozvahu a nechal trhy, aby si našly svou novou rovnováhu. Tedy aby trhy určily výši sazeb.



Namísto toho Fed snižuje velikost své rozvahy a ještě k tomu tlačí na sazby. Podle investora s tím nejsou dobré zkušenosti a odkázal na rok 2018. Na jeho konci centrální banka postupovala podobně. Jay Powell tehdy uvedl, že pokles rozvahy jede na autopilota, na což reagovaly trhy znatelným poklesem a v prvním čtvrtletí roku příštího už Fed otočil. „Je pozoruhodné, jak krátkou paměť máme,“ dodal expert.

Krátkodobě Minerd kvůli popsanému pohledu na monetární politiku Fedu hovoří o dalším možném poklesu akciového trhu. Právě ten by se podle něj mohl stát zlomem, který donutí centrální banku přehodnotit svou strategii. K tomu Minerd uvedl, že podle něj by lidé neměli tíhnout k optimistickým finančním poradcům. Celkový investiční úspěch Guggenheim Partners Global totiž podle Minerda není dán ani tak tím, jak dobré investice firma vybrala, ale tím, jak se dovedla vyhýbat největším propadům trhu.V čem tkví ona mimořádná investiční příležitost? Podle Minerda existuje na dluhopisech předlužených technologických společností. Nákup takových obligací podle něj může skončit buď bankrotem, nebo tím, že dluhopisy budou převedeny na akcie. U řady firem přitom není problém s jejich podnikáním, ale s jejich kapitálovou strukturou. Jde tedy o to, posunout tuto strukturu směrem k vlastnímu kapitálu.Zdroj: CNBC, Guggenheim Partners Global, Youtube