Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Mnoho pohledů na „správnou“ výši sazeb, rozhodující je přitom něco jiného

Mnoho pohledů na „správnou“ výši sazeb, rozhodující je přitom něco jiného

26.08.2025 17:21
Autor: Jiří Soustružník

Nedávno jsem tu trochu psal o tom, že ti, co nejvíce volají po snížení amerických sazeb, mu možná nejvíce brání. Logika je to jednoduchá – výrazný pokles sazeb požaduje vláda, která zároveň jde cestou znatelné fiskální expanze. K tomu se dá dodat, že tato expanze může bránit i většímu oslabování dolaru. A tudíž bránit i kurzem tažené korekci obchodních deficitů. Takové zajímavé paradoxy světa stimulujících celníků. Dnes se podíváme na téma „správně“ nastavených sazeb zase z trochu jiného pohledu.

Jeden z komentářů k následujícímu grafu tvrdil, že sazby jsou nyní příliš vysoko a Fed by je měl snižovat. Nachází se totiž znatelně nad mírou inflace a jsou prý tudíž ve znatelné restrikci. Jednoduchý protiargument by poukázal prostě na to, že inflace je stále nad 2 % a trend jejího poklesu spíše oslabuje. To by minimálně ukazovalo, že o nějakou masivní restrikci nyní nejde. Tedy o restrikci, která by na úrovni inflace plně eliminovala jiné stimulační vlivy, včetně (možná hlavně) oné fiskální politiky.

sous 1
Zdroj: X

V předchozích letech jsme také mohli slyšet různé úvahy o tom, že reálné sazby jsou příliš vysoko, či nízko. Což je vlastně jen varianta na výše uvedené. Nyní reálné sazby počítané z aktuální inflace dosahují zhruba 1 %, po roce 2009 přišla řada let, kdy byly více, či méně v záporu (viz graf). V devadesátých letech byly zase obvykle výš, než nyní, o většině osmdesátých let nemluvě. Prosté porovnávání inflace se sazbami, jinak řečeno sledování reálných sazeb a porovnávání je s historií, zdá se, zase tak velkou vypovídací hodnotu nemá.

Alespoň na teoretické úrovni dává mnohem větší smysl porovnávat sazby skutečné s tzv. neutrálními. Tedy s odhady toho, jaké sazby by ani nestimulovaly, ani nebrzdily. Pokud by například nyní byly sazby neutrální u 4 %, ty skutečné by od nich nebyly tak daleko a tudíž by nijak zvlášť nebrzdily. Opak by platil, pokud by ty neutrální byly třeba znatelně pod 3 %. Teorie je to jednoduchá a logická, praxe už ne, protože odhady neutrálních sazeb se celkem dost liší. Zejména v cyklicky a strukturálně rozkolísanějších dobách. Tedy i nyní.

Konec konců nejasnost ohledně toho, kde sazby mají být a jak to vůbec měřit, je naprosto zřejmá z neustálých diskusí na toto téma. Důležité ale je, že na tom zase tolik nezáleží. Pro akcie a pro ekonomiku samotnou jsou mnohem důležitější sazby dlouhodobé – výnosy vládních dluhopisů. Ty jsou samozřejmě ovlivněny i sazbami krátkodobými, ale (možná hlavně) tím, jak vnímají investoři ekonomický vývoj. Fed tak může sazby snižovat a ekonomiku nijak nepodpořit, když výnosy dlouhodobějších dluhopisů jdou kvůli tomuto kroku nahoru. Což není jen teorie, byla to například praxe z období před cca rokem. A praxe, která by se v případě unáhleného snížení sazeb mohla opakovat. I proto podle mne není žádný důvod nějak rychle snižovat v prostředí, kdy je inflace stále znatelně nad 2 %.

To, že důležitější než krátkodobé sazby jsou ty dlouhodobé, jde trochu rozšířit - pro ekonomiku jsou rozhodující finanční podmínky (určované i výnosy vládních dluhopisů). Jejich vývoj ukazuje druhý obrázek, s a bez vlivu akciového trhu:

sous 2
Zdroj: X

FP nyní ekonomiku určitě nebrzdí, spíše naopak. Zda je to moc, či málo pak samozřejmě záleží na odhadech toho, co se bude dít s inflací a ekonomickou aktivitou (a na cos e dá větší váha). Každopádně k oné stimulaci ze strany FP znatelně přispívají akcie, přesněji řečeno jejich nosný příběh točící se kolem nových technologií a jejich potenciálu pro ekonomiku a hospodaření firem. AI a další technologie si tak přes FP dláždí cestu k implementaci a sebenaplňujícímu se proroctví.

Podle mne vývoj na akciích, respektive kolem AI také dost snižuje relevanci obav z toho, že současné sazby Fedu nějak brzdí investiční boom. Ten je nyní vedle zmíněné fiskální politiky naopak tahounem amerického růstu. A výrazně vítanějším než ona. I když i zde platí, že všeho s mírou, Ale to už je z trochu jiného soudku.

 

Čtěte více:

Pád Evergrande zanechal na čínském realitním trhu hluboké jizvy
26.08.2025 14:17
Pád Evergrande zanechal na čínském realitním trhu hluboké jizvy
Developerská skupina China Evergrande Group byla v pondělí vyřazena z ...
Trump dál torpéduje Fed. Odvolává členku Rady guvernérů Lisu Cookovou
26.08.2025 10:33
Trump dál torpéduje Fed. Odvolává členku Rady guvernérů Lisu Cookovou
Americký prezident Donald Trump se rozhodl s okamžitou platností odvol...
Trumpovy nové celní hrozby míří znovu na Čínu a země uplatňující digitální daň
26.08.2025 11:06
Trumpovy nové celní hrozby míří znovu na Čínu a země uplatňující digitální daň
Americký prezident Donald Trump ve své agresivní celní politice nepole...
RMS Mezzanine, a.s.: Vnitřní informace
26.08.2025 10:23
RMS Mezzanine, a.s.: Vnitřní informace
RMS Mezzanine, a.s. IČ: 00025500 Společnost RMS Mezzanine, a.s. zveře...
Sentiment dopoledne zhoršuje francouzská rozpočtová hrozba a odvolání guvernérky Fedu
26.08.2025 11:26
Sentiment dopoledne zhoršuje francouzská rozpočtová hrozba a odvolání guvernérky Fedu
Politika nepřestává být klíčovým rizikem pro obchodování na finančních...
V USA je už více ETF než jednotlivých akcií
26.08.2025 12:44
V USA je už více ETF než jednotlivých akcií
Burzovně obchodované fondy (ETF) se v posledních letech značně zpopula...
MONETA Money Bank, a.s.: Oznámení o výplatě výnosu podřízených Tier 2 dluhopisů
26.08.2025 13:01
MONETA Money Bank, a.s.: Oznámení o výplatě výnosu podřízených Tier 2 dluhopisů
MONETA Money Bank, a.s. (IČ: 25672720) Společnost MONETA Money Bank,...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
26.08.2025
17:21Mnoho pohledů na „správnou“ výši sazeb, rozhodující je přitom něco jiného
15:51Šéf Nvidie: Kdo chce koupit akcie TSMC, je velmi chytrý člověk
15:21ČEZ, a.s.: ČEZ, a. s. podepsal s Českou spořitelnou dodatek k úvěrové lince vázané na ESG ukazatel
14:17Pád Evergrande zanechal na čínském realitním trhu hluboké jizvy
13:01MONETA Money Bank, a.s.: Oznámení o výplatě výnosu podřízených Tier 2 dluhopisů
12:44V USA je už více ETF než jednotlivých akcií
11:26Sentiment dopoledne zhoršuje francouzská rozpočtová hrozba a odvolání guvernérky Fedu  
11:06Trumpovy nové celní hrozby míří znovu na Čínu a země uplatňující digitální daň
10:33Trump dál torpéduje Fed. Odvolává členku Rady guvernérů Lisu Cookovou
10:23RMS Mezzanine, a.s.: Vnitřní informace
8:56Evropské akciové trhy míří k nižšímu otevření kvůli napětí kolem americké centrální banky  
8:45Rozbřesk: Fiskální expanze maďarské vlády jde proti snižování sazeb MNB
6:16Rajan: Powell je docela hrdličkou, cly vyvolaný růst cen se pravděpodobně nepřesune do mezd
25.08.2025
22:08Odraz na amerických akciích v dohlednu  
18:03MakroMixér: Startupy utíkají z Česka. Chybí jim kapitál, investoři i odvaha riskovat
16:54Čekají i akcie útlum v druhé polovině roku?
16:48Po pátečním růstu trhy vstupují do nového týdne s opatrností, další vývoj bude záležet na výsledcích Nvidie  
16:26Čínský e-commerce pod tlakem: výsledky PDD a JD odhalují strukturální slabiny sektoru  
15:47Bank of America: Sydney Sweeney nestačí, na American Eagle dopadnou cla  
15:03Španělsko překvapuje: Proč jeho ekonomika stále roste, zatímco ostatní zpomalují?

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
14:00HU - Jednání MNB, základní sazba
14:30USA - Objednávky zboží dlouh. spotřeby, m/m
16:00USA - Index spotř. důvěry Conference Board
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět