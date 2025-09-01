Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Něco tu nesedí?

Něco tu nesedí?

01.09.2025 17:17
Autor: Jiří Soustružník

Míra nejistoty panující na počátku roku kvůli celním plánům a potyčkám byla bezesporu vyšší, než ta současná. Že bychom se teď ale pohybovali v nějakých vyloženě poklidných makroekonomických a politických vodách, to se asi říci nedá. Akciový trh se ovšem se svými valuacemi dostává k historickým extrémům a to není jediná věc, které alespoň při prvním pohledu „nesedí“.

Následující graf ukazuje volatilitu na dluhopisových, akciových a měnových trzích. U všech z nich je znát, jako volatilita vzrostla v době celního vrcholu (ve smyslu zmiňovaných sazeb, ale i hrozeb a chaosu). Pak se trhy postupně uklidňovaly a to až do míry, které je naprosto výjimečná:

pondeli 1
Zdroj: X
Během první vlny posunu k novému celnímu světu se často hovořilo o tom, že ekonomiku nemusí poškodit ani tak cla samotná, jako s nimi související nejistota. Pak se situace díky známému celnímu obratu dost uklidnila, ale stále se na této rovině pohybujeme v dost neprobádaných vodách. K tomu tu jsou vládní útoky na americkou centrální banku, inflace se stále pohybuje nad cílem Fedu ve výši 2 % a našlo by se toho asi více, co by hovořilo spíše pro nadstandardní volatilitu, než o extrémně nízkou.

Nenarazil jsem na nějaké vysvětlení popsané situace, u kterého bych si řekl, „jo, to bude ono“. Co každopádně tento stav podporuje je názor, že rizikové prémie na akciovém trhu budou mimořádně nízko. Před časem jsem ukazoval odhady Goldman Sachs, podle kterých jsou někde u 2 %. Historický standard (minimálně před rokem 2020) přitom mohl být mezi dvoj až trojnásobkem této hodnoty. Jak se nízké prémie promítají do trhu? Jednak přes odhady hodnot, když investoři dbající fundamentu diskontují očekávané dividendy na současnou hodnotu. A pak volněji prostou ochotou při daných bezrizikových sazbách kupovat si očekávaný tok dividend.

Rizikové prémie na akciích jsou ale jen odhadované, přímo je pozorovat nelze. Opak platí u dluhopisů korporátních. Následující obrázek ukazuje rizikové spready na těch s ratingem investičním, tedy ty kvalitnější. Jejich současná výše plně zapadá do kontextu prvního grafu. Cena za riziko je totiž i na těchto trzích mimořádně nízká:


pondeli 2
Zdroj: X

Je celkem jednoduché vztáhnout vysoké valuace na akciovém trhu k vizím a příběhům pojícím se s novými technologiemi. U rizikových prémií už je to složitější. Ale dá se stále uvažovat o třeba o tom, že pokud tyto technologie skutečně zlepší hospodaření firem, zároveň sníží jejich finanční riziko, tudíž i riziko celkové. Pokud bychom se pak od této fundamentální roviny přesunuli k behaviorální a psychologické, otevírá se prostor pro řady teorií a vysvětlení. Včetně starého známého iracionálního nadšení. Ale tuto rovinu už nechám na čtenářovi.

 

Čtěte více:

Ministerstvo financí navrhlo rozpočet na příští rok se schodkem 286 miliard korun
01.09.2025 8:28
Ministerstvo financí navrhlo rozpočet na příští rok se schodkem 286 miliard korun
Ministerstvo financí dnes navrhlo vládě státní rozpočet na příští rok ...
Rozbřesk: Česká ekonomika dál roste díky spotřebě a investicím
01.09.2025 8:52
Rozbřesk: Česká ekonomika dál roste díky spotřebě a investicím
Česká ekonomika si v poslední době nevede špatně. HDP za druhý kvartál...
Evropské indexy chtějí růst, Wall Street vlažná a zavřená. BYD -8 %, Alibaba +15 %
01.09.2025 8:56
Evropské indexy chtějí růst, Wall Street vlažná a zavřená. BYD -8 %, Alibaba +15 %
Hlavní evropské akciové indexy hájí v úvodu týdne drobné zisky, Wall S...
Šéfka ECB varuje, že Trumpovo chování vůči Fedu může poškodit světovou ekonomiku
01.09.2025 10:14
Šéfka ECB varuje, že Trumpovo chování vůči Fedu může poškodit světovou ekonomiku
Pokud by americký prezident Donald Trump odvolal šéfa americké centrál...


Váš názor
  • Přidat názor
     
    01.09.2025 18:13

    1. Trump a perspektiva poslušného FEDu, který vždy zasáhne (snížením úrokových sazeb až na 0.. a/nebo intenzivním skupováním amer. dluhu ve velkém...)........ 2. plán pumpování dalších velkých peněz do ekonomiky (Zbrojení, obnova a rozšíření infrastruktury....) zejména v Evropě... za cenu dalšího výrazného zadlužování......, ať to stojí, co to stojí ......Škrtat jinde...se kvůli silnému politickému odporu nakonec asi příliš nebude...... Kdy (?) a jak (?) ...se všechny tyto programy po roce 2030..budou splácet (?).... se dnes téměř nikdo nestará.... Je velmi pravděpodobné, že po roce 2035 budou mít.. jak USA tak i EU poměr státního dluhu k HDP vysoko nad 150 %...ale to dnes nikomu nevadí....
    SFX
Aktuální komentáře
01.09.2025
17:23PODCAST Týdenní výhled: Americký trh práce má zůstat slabý, evropská politická rizika narostla a extra téma Colt a jeho akvizice  
17:17Něco tu nesedí?
17:13Komerční banka, a.s.: Pololetní finanční zpráva za 1. pololetí 2025
16:46Žebříčku nejbohatších Čechů podle webu e15 dominují Kellnerová s Křetínským
16:15Aktivita ve zpracovatelském průmyslu eurozóny vzrostla poprvé od roku 2022
15:20Španělské akcie letos trumfují Evropu i USA
14:30Schodek rozpočtu v srpnu klesl na 165,4 mld. Kč z červencových 168,2 mld. Kč
13:32J&T BANKA a.s.: Pololetní zpráva za rok 2025
11:57Na úvod týdne roste euro, ropa i koruna. Akcie jen mírně v plusu  
11:49Raketový růst akcií Alibaby zvýšil její tržní hodnotu o více než 50 miliard dolarů
11:26RMS Mezzanine, a.s.: Vnitřní informace
10:35Na cenovou válku mezi výrobci elektromobilů v Číně doplácí i sama BYD
10:25ČEZ, a.s.: Pololetní finanční zpráva za rok 2025
10:23Podmínky v českém zpracovatelském průmyslu se v srpnu mírně zhoršily
10:14Šéfka ECB varuje, že Trumpovo chování vůči Fedu může poškodit světovou ekonomiku
9:00Rohlik.cz Finance II a.s. : Výroční zpráva společnosti
8:56Evropské indexy chtějí růst, Wall Street vlažná a zavřená. BYD -8 %, Alibaba +15 %  
8:52Rozbřesk: Česká ekonomika dál roste díky spotřebě a investicím
8:28Ministerstvo financí navrhlo rozpočet na příští rok se schodkem 286 miliard korun
6:09Místo ekologických projektů vojenské. První obranný dluhopis cílí na investiční horečku  

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
9:30CZ - PMI v průmyslu
9:55DE - PMI v průmyslu
10:00EMU - PMI v průmyslu
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět